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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Найкращі напрямки для подорожі у 2017 році

12:37, сьогодні 282 Читать новость на русском
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Видання Lonely Planet, яке спеціалізується на путівниках для туристів, склало список ТОП-7 напрямків, які стануть актуальними в майбутньому році.

Першим у списку виявилося старовинне італійське місто Матера, яке входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, передає The Daily Mail.

Стара частина цього міста фактично видовбана у скелі.

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Також експерти включили у рейтинг:

Новий Орлеан (Луїзіана, США),

Мельбурн (Австралія),

Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (Іспанія),

Нассау (Багамські острови),

Ханчжоу (Китай),

Сідней (Австралія).

Теги: Подорожі LifeStyle відпочинок
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