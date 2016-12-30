Найкращі напрямки для подорожі у 2017 році

Видання Lonely Planet, яке спеціалізується на путівниках для туристів, склало список ТОП-7 напрямків, які стануть актуальними в майбутньому році.

Першим у списку виявилося старовинне італійське місто Матера, яке входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, передає The Daily Mail. Стара частина цього міста фактично видовбана у скелі. Читайте також: Назвали найпопулярніші туристичні напрямки серед українців Також експерти включили у рейтинг: Новий Орлеан (Луїзіана, США), Мельбурн (Австралія), Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (Іспанія), Нассау (Багамські острови),



Ханчжоу (Китай), Сідней (Австралія).

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