Найкращі події місяця: куди піти у лютому

Сайт "24" пропонує добірку цікавих культурних подій в українських містах у лютому.

КИЇВ

Андрій Макаревич та "Your Five"

Коли: 4 лютого.

Де: Міжнародний центр Культури та Мистецтв, Київ.

Квитки: 1590 – 2990 грн.



На концертах "Машини часу" ми вже побували минулого року, але цього разу Андрій Макаревич везе до України сюрприз – свій власний джазовий проект "Your Five".

Джаз – давнє захоплення музиканта, якому той присвятив щонайменше п’ятнадцять років. Нова програма Макаревича – це хіти "Машини часу" у незвичайній джазовій обробці, а також класичні джазові стандарти й власні пісні маестро. Акомпанувати легендарному музиканту будуть Євген Борец (клвішні), Давід Ткебучава (ударні), Сергій Хутас (контрабас), Тимур Некрасов (духова секція).

Національний відбір Євробачення

Коли: 4, 11, 18, 25 лютого.

Де: ДК КПІ.

Квитки: 170-1490 грн.

Безумовно головна подія у культурному житті України. Один з найвідоміших у світі пісенних конкурсів Євробачення проходитиме у Києві вже вдруге. За можливість представити країну в прямому ефірі конкурсу змагаються гурти С.К.А.Й, O.Torvald, Panivalkova та багато інших талановитих музикантів.

Кому з них пощастить протягом відбіркових турів вирішуватиме журі – композитор та продюсер Костянтин Меладзе і переможниця минулого року Jamala.

De Phazz

Коли: 28 лютого.

Де: Концерт-хол Freedom.

Квитки: 750 – 5000 грн.

Один з найулюбленіших лаунж-гуртів українців знову везе до України свою сонячну музику. Знайомі пісні з відтінком джазу та легкого соулу - це саме те, що може зробити холодний вечір трохи теплішим. Насичений музичний коктейль від De Phazz – завжди помітне культурне явище у житті столиці.

Bastille

Коли: 28 лютого.

Де: Stereo Plaza.

Квитки: 890-1800 грн.



Вони грали на Glastonbury, Coachella, Lollapalooza, Bestival, Reading та Leeds, а тепер збіраються і до Києва. Автори одного з головних радіо-хитів Велікобританії "Pompeii", інді-рокери Bastille вперше зіграють і в Україні. Заїхати сюди музиканти обіцяють у рамках світового турне на підтримку альбому "Wild World".

Дуже важливий концерт для меломанів та всіх небайдужих, хто мріє про те, щоб подібні артисти приїжджали до України дедалі частіше.

ЛЬВІВ

Тартак

Коли: 10 лютого

Де: !FEST REPUBLIC

Квитки: 250-400 грн



У минулому році "Тартак" відсвяткував двадцятиріччя творчої діяльності. Але історія триває. І саме таке ствердження можна прочитати на львівських афішах гурту.

У лютому "Тартак" привезе до Львова програму, зібрану з найкращих хітів. Під ці пісні можна буде пострибати, як у дитинстві, адже божевільні танці ніхто не відміняв.

"Скрябін"

Коли: 11 лютого

Де: !FEST REPUBLIC

Квитки: 200-400 грн



Гурт, який змінив українську музику та оказав свій музичний вплив на багатьох слухачів. Їх пісні змушують замислитися про головне, пригадати прості, але такі необхідні речі, посміхнутися, якщо весело, та не соромитися сліз, коли сумно.

На своєму зимовому концерті "Скрябін" виконає найкращі пісні за всі часи існування, згадає Кузьму, а також представить публіці спеціального гостя – номінанта премії YUNA2017 у категорії "Відкриття року"– Івана Наві.

Гайтана

Коли: 13 лютого.

Де: Львівський театр опери та балету, Львів.

Концерт відбудеться і у Києві 24 лютого у Caribbean Club.

Квитки: 250-950 грн.



Після великої перерви та подорожі світом Гайтана повернулася до України і великої сцени. Наприкінці минулого року співачка презентувала декілька нових пісень, зараз прийшов час заспівати їх слухачам.

Шанувальники Гайтани вже не один рік чекали такого подарунку, тож пропускати концерти не рекомендуємо.

ОДЕСА

Epolets

Коли: 15 лютого

Де: Trueman

Квитки: 150 грн

Павло Варениця і Андрій Головерда виконають акустичні версії улюблених пісень. Учасники гурту спеціально вибрали акустичний варіант виступу, щоб створити романтичну атмосферу на своєму концерті.

Нагадаємо, що цей рік для Epolets особливо наповнений любов'ю, адже перший сингл з майбутнього альбому і кліп на нього "Я хочу буті з тобою" вривається в усі чарти і рейтинги і доводить, що сильнішого за любов в світі немає нічого.

ДахаБраха

Коли: 23 лютого.

Де: Міжнародний центр культури та мистецтв, Київ

Коли: 26 лютого.

Де: Одеський Український театр ім.В.Василька, Одеса.

Квитки: 290 – 1250 грн.



Користуючись маленькою перервою у своєму насиченому гастрольному графіку країнами Європи, "ДахаБраха" відіграє одразу два концерти для своїх українських шанувальників. У світі їхні пісні вже давно стали головною музичною візитівкою України.

Концерти "ДахиБрахи" збирають аншлаги незважаючи на те на якому континенті вони проводяться. Але, як відзначають самі музиканти – вдома завжди тепліше.

ХАРКІВ

Модерн-балет Раду Поклітару, вистава "Лускунчик"

Коли: 26 лютого.

Де: Театр опери та балету, Харків.

Коли: 28 лютого.

Де: Міжнародний центр культури та мистецтв, Київ.

Квитки: 300 – 500 грн.



Театр, що давно став візитівкою культурного Києву та українською відповіддю театральній Європі, представляє одну зі своїх найграндіозніших вистав. "Лускунчик" вражає небаченою розкішшю костюмів і декорацій, захоплює артистизмом трупи, приголомшує режисерськими новаціями, підкорює влучними психологічними спостереженнями.

Раду Поклітару переосмислює відому казку зовсім незвичним чином. Це вже не солодка різдвяна історія, а складна, містична фантазія великого романтика, "живописця внутрішнього світу" Е.Т.А.Гофмана.

ДНІПРО

Олег Скрипка та оркестр НАОНІ

Коли: 27 лютого.

Де: Театр опери та балету.

Квитки: 150 - 650 грн



Концерт – експеримент. Знайомі хіти у супроводі найстаріших українських народних інструментів. Разом з Олегом Скрипкою на сцену підіймуться музиканти оркестру НАОНІ.

Цимбали, трембіти, флейти, волинка – під супровод цих фантастичних музичних інструментів пісні Олега Скрипки звучатимуть зовсім по-новому.