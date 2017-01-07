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Найкращі традиції Різдва: як в українському домі з'явився дідух і що він означає

Зроблено в Україні 16:59, сьогодні 198 Читать новость на русском
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Головний атрибут Різдва – дідух – символізує урожай, добробут, а ще дідівський дух, тобто всіх предків роду.

Доки містяни призвичаювались до європейської традиції прикрашати вдома ялинку, українське село вперто притримувалось свого звичаю: на Святвечір, після появи першої зірки на небі вносити до хати дідуха. Це не звичайний сніп сіна. Він символізував урожай, добробут, а ще дідівський дух, тобто всіх предків роду.

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Таким чином сім'я нібито запрошувала до святкувань своїх пращурів. І якщо вам здається, що звичай не надто вписується у християнські обряди, то маєте рацію. Дідух існував ще в язичницькі часи.

Його плели з останнього снопу, тобто з останніх колосків, які зібрали на полі. Їх прикрашали кольоровими стрічками та додавали зілля, адже дідух це ще й оберіг для родини. До прикладу, мак оберігав від злих сил, а льон відповідав за те, аби цілий рік не боліла голова.

До хати дідуха урочисто вносив голова сім'ї та старший син, промовляючи "Дай Боже ті свята провести і других дочекатись в здоров'ї та щасті до другого року". А далі його ставили в найпочесніше у хаті місце – на покутті під іконами. Лише після цього ритуалу можна було приступати до вечері.

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Дідух перебував в оселі аж до Водохреща 19 січня, коли його спалювали. Зараз традиція поступово відновлюється і навіть на центральних площах міст поруч з зеленою красунею, можна побачити і давній різдвяний символ.

Теги: Новорічні свята Зроблено в Україні Культура
Джерело: 24 Канал
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