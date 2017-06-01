Найкращі туристичні напрямки за версією Airbnb

Видання The Business Insider опублікувало список найкращих туристичних напрямків за версією авторитетного серверу Airbnb. Зазначається, що багато з цих напрямків розташовані на узбережжі.

Очолило рейтинг французьке портове місто Ла-Сьота.

Далі у списку Airbnb йдуть міста Салоу в Іспанії і Тайнань у Тайвані, італійська комуна Леванте та Джохор-Бару в Малайзії.

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Мальовнича італійська комуна Леванте

Також у рейтинг потрапили Ханой у В'єтнамі, Скарборо в Великобританії та острів Принца Едуарда в Канаді.

Довідка: Airbnb – популярний онлайн-сервіс для пошуку та короткострокової оренди житла по всьому світі.