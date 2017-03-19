Найкумедніші меми тижня: Насіров на волі, "перевтілення" Савченко і знову Джигурда

Відсторонений голова ДФСУ Роман Насірова недовго просидів у СІЗО. Нардеп Надія Савченко здивувала своїм новим іміджем, а скандально відомий Микита Джигурда встановив рекорд з феєричним позбавленням громадянства так званої "ДНР".
Тиждень, що минає був багатим на події, які не полінувались висміяти користувачі соціальних мереж.
Ввечері 16 березня відсторонений голова ДФС Роман Насіров вийшов з СІЗО. Найбільшу в історії України заставу у розмірі 100 мільйонів гривень за нього внесла дружина.
В соцмережах на звільнення Насірова відреагували миттєво. Одні користувачі нагадали, що Насіров обіцяв раніше заставу не вносити, адже в нього немає таких грошей. Інші іронізують з приводу безмежної любові його дружини.
Народний депутат Надія Савченко вразила різкою зміною іміджу.
В ефірі одного з телеканалів вона чи не вперше в житті з'явилась з макіяжем та зачіскою.За словами візажиста телеканалу, Савченко сама захотіла змінити свій імідж. Хоча раніше депутат відмовлялась від будь-якого макіяжу.
Користувачі соціальних мереж не змогли пропустити такий шанс для мемів.
Журналісти вже навіть підібрали депутатці новий гардероб.
Лише тиждень тому скандально відомий російський артист Микита Джигурда хвалився папірцем, який гучно називають "паспортом "ДНР".
А 14 березня у нього цей папірець забрали. Як згодом з'ясувалось через те, що назвав "ДНР" частиною України.
Соцмережі, як завжди, кумедно висміяли 5 днів громадянства Джигурди.
Росія нарешті визначилась, хто представлятиме її на пісенному конкурсу Євробачення-2017 у травні в Києві.
Проте й тут не обійшлось без скандалу.
Кремль відправляє в Україну співачку Юлію Самойлову, яка з дитинства пересувається на інвалідному візку, а у червні 2015-го виступала в окупованому Криму.
Поки СБУ вирішує, чи впускати росіянку в Україну, в соцмережах вже обговорили такий неоднозначний вибір Кремля.
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