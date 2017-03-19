Найкумедніші меми тижня: Насіров на волі, "перевтілення" Савченко і знову Джигурда

Відсторонений голова ДФСУ Роман Насірова недовго просидів у СІЗО. Нардеп Надія Савченко здивувала своїм новим іміджем, а скандально відомий Микита Джигурда встановив рекорд з феєричним позбавленням громадянства так званої "ДНР".

Тиждень, що минає був багатим на події, які не полінувались висміяти користувачі соціальних мереж.

Звільнення Насірова

Ввечері 16 березня відсторонений голова ДФС Роман Насіров вийшов з СІЗО. Найбільшу в історії України заставу у розмірі 100 мільйонів гривень за нього внесла дружина.

В соцмережах на звільнення Насірова відреагували миттєво. Одні користувачі нагадали, що Насіров обіцяв раніше заставу не вносити, адже в нього немає таких грошей. Інші іронізують з приводу безмежної любові його дружини.

Хорошо иметь богатую жену, такую как у Насирова, зачем он вообще работать пошел. — Хуёвая Новороссия (@NANOROSSIA) 17 березня 2017 р.

Нарисовал про Насирова и его выход под залог в 100 млн гивен pic.twitter.com/UEpLvngI4C — Карикатурист (@nightseparator) 16 березня 2017 р.

Насиров, на выход. Жена внесла 100 млн. А вы говорите любви не существует. — Дядя Саша (@ddya_sasha) 16 березня 2017 р.

Источник в ГПУ: Чтобы Насиров не сбежал, к нему приставят вахтера из Феофании. — Миня аж трисёт!!! (@ukupnik13) 16 березня 2017 р.

Насиров в СИЗО излечился от инфаркта, заработал 100 млн грн, а ты всё никак не начнёшь к лету худеть — Тарас (@tarasmi) 16 березня 2017 р.

Фсе, Насиров на своем кортеже умчался в ночь.

Лондон, встречай! — Календула (@classycalendula) 16 березня 2017 р.

Р.Насиров вошел в книгу рекордов - ему купили браслет за 100 000 000. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 16 березня 2017 р.

Слава Иисусу.... ещё неделю назад Насиров не мог ходить! Но мы молились и вот он исцелился и на свободе! https://t.co/8MPSKe2kQE — Ukraine Right Now (@UkraineRightNow) 16 березня 2017 р.

А знаете ли вы, что если выложить 100 миллионов гривен Насиров из купюр в 1 гривну дорожкой, то будет длина 11700 км — Dina Fidarova (@DinaFidarova) 16 березня 2017 р.

То Насиров лежал пластом, потом взял и пошел.

То говорил, что у него никогда в жизни не было 100 млн. гривен, но жена нашла.

Ждем 3 чуда. — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 16 березня 2017 р.

Что бы отработать эти 100 млн Насиров должен вернуться на должность — Циган-трансгендель (@XX0XOL) 16 березня 2017 р.

насиров выходит из сизо pic.twitter.com/vEB6FFynSv — недолугий кєкодєл (@SaintKEK) 16 березня 2017 р.

Новий імідж Савченко

Народний депутат Надія Савченко вразила різкою зміною іміджу.

В ефірі одного з телеканалів вона чи не вперше в житті з'явилась з макіяжем та зачіскою.За словами візажиста телеканалу, Савченко сама захотіла змінити свій імідж. Хоча раніше депутат відмовлялась від будь-якого макіяжу.

Користувачі соціальних мереж не змогли пропустити такий шанс для мемів.

Эксперт по инфляции, которого мы заслужили pic.twitter.com/abwkITC2Ua — Edmond Dantes (@deMonte_Cristo) 12 березня 2017 р.

Журналісти вже навіть підібрали депутатці новий гардероб.

В Джигурди забрали "громадянство "ДНР"

Лише тиждень тому скандально відомий російський артист Микита Джигурда хвалився папірцем, який гучно називають "паспортом "ДНР".

А 14 березня у нього цей папірець забрали. Як згодом з'ясувалось через те, що назвав "ДНР" частиною України.

Соцмережі, як завжди, кумедно висміяли 5 днів громадянства Джигурди.

Верка Сердючка лишила Захарченко гражданства Украины. Захарченко лишил Джигурду гражданства ДНР. Абу Багдади лишил Ляшко гражданства ИГИЛ. — Анна Тараканова (@n_barmaleykina) 14 березня 2017 р.

9 марта: Джигурда - гражданин ДНР;

14 марта: Джигурда - не гражданин ДНР. pic.twitter.com/RK2CqLOe9G — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 14 березня 2017 р.

Только рожая, женщина может хоть примерно понять те муки, которые испытал Джигурда, когда его лишили гражданства ДНР. — Lé Panda (@Pandyatko) 14 березня 2017 р.

Захарченко лишил Джигурду гражданства ДНР

Обезьяна допиарилась pic.twitter.com/auIruqtmLb — Замполит (@ComradZampolit) 14 березня 2017 р.

ДЖИГУРДУ ЛИШИЛИ ГРАЖДАНСТВО ДНР

ЭТО ВООБЩЕ КАК? АЗЗЗАЗАЗАЗ ЗА ЧТО??

НАСКОЛЬКО НАДО БЫТЬ УЕБКОМ, ЧТО БЫ У ТЕБЯ ЗАБРАЛИ ПАСПОРТ ДНР? АХАХАХ — Афганистас (@n1padika) 14 березня 2017 р.

Джигурду лишили гражданства ДНР, чтобы не подставлять Россию — PartridgePenrod (@PartridgePenrod) 14 березня 2017 р.

актуальные темы: парасюка, медведева, джигурду, ахметова.

казалось бы, причем здесь джигурда — Богиня бровей (@pisyao) 14 березня 2017 р.

Джигурду лишили гражданства ДНР, которое он получил по ошибке.



Тот случай, когда новость лучше любой шутки. — Vladimir Strutinski (@VStrutinski) 14 березня 2017 р.

Росія їде на Євробачення до Києва. Буквально

Росія нарешті визначилась, хто представлятиме її на пісенному конкурсу Євробачення-2017 у травні в Києві.

Проте й тут не обійшлось без скандалу.

Кремль відправляє в Україну співачку Юлію Самойлову, яка з дитинства пересувається на інвалідному візку, а у червні 2015-го виступала в окупованому Криму.

Поки СБУ вирішує, чи впускати росіянку в Україну, в соцмережах вже обговорили такий неоднозначний вибір Кремля.

️️️️️осторожно️️️️русские едут на евровидение — дико извиняюсь (@Im_my_killer) 13 березня 2017 р.

Ребят, а никто не знает случайно, кто от нас в этом году на Евровидение ПОЕДЕТ? — Rickey F (@rickey_f) 13 березня 2017 р.

Россия - страна инвалидов: инвалиды ездят на Евровидение,инвалиды избираются в Госдуму,инвалиды играют в футбол,инвалиды голосуют за Путина. — Педантичный Милонов (@razum_milonova) 13 березня 2017 р.

Определилась участница конкурса "Евровидение-2017" от Украины pic.twitter.com/Yh8d1sEg3R — Константин Долгов (@dolgovstrasse) 13 березня 2017 р.

-Ничего не знаю, никаких певцов на Евровидение мы не посылали, а инвалидную коляску у нас можно купить в любом военторге… pic.twitter.com/zJh90c2Q9U — Наша Канада (@NashaCanada) 14 березня 2017 р.

В Украине утвердили жюри для конкурса Евровидение pic.twitter.com/H75hmASAuO — Elena В (@B_Elena__) 13 березня 2017 р.

Россия отправляет на Евровидение девушку-инвалида. Это нормально для любой другой страны. Но в случае России это выглядит как-то лицемерно. — Edmond Dantes (@deMonte_Cristo) 12 березня 2017 р.

Самойлова и русское население РФ, это одно и то же. Оба они находятся в состояние инвалидности. И оба они служат преступной власти

Вот и все — Михаил Тевосян. (@tevosyan_m) 13 березня 2017 р.

Послали бы 2 Сергеев.

Одного Лазарева, другого Шнурова.

Один по стене взбирается, другой в это же время матом ругается.#Евровидение — M E Z E N T S E V A (@_FireParty_) 12 березня 2017 р.

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