Найкумедніші меми тижня: Почекун засідав у Раді, а за Україну на Євробаченні виступить "Гітлер"

Цього тижня працювати українським нардепам допомагав Почекун. Олігарх Дмитро Фірташ невдовзі поповнить лави української діаспори у США. Україну на Євробаченні-2017 представить виконавець, "схожий на Гітлера".
Депутат Верховної Ради Борислав Береза приніс на роботу Почекуна та посадив його на трибуну для виступів. Це викликало бурхливу реакцію у соцмережах. Користувачі обурювалися, чому депутати не працюють на робочому місці, а займаються "дурницями".
Обговорювали в інтернеті цього тижня і рішення австрійського суду, який дозволив екстрадувати до США українського олігарха Дмитра Фірташа. У мережі жартували, що Фірташ міг просто задарма отримати таким чином американську візу.
Цього тижня судді вирішили, що у 2017 році Україну на пісенному конкурсі Євробачення представлятиме гурт О.Torvald. Після фінального голосування нацвідбору в соцмережах розгорілася неабияка дискусія. Прихильники творчості гурту зраділи перемозі своїх улюблених музикантів. Проте значна частина користувачів соцмереж засуджували рішення журі за виставлені низькі бали претенденту під псевдонімом Melovin.