Найкумедніші меми тижня: Почекун засідав у Раді, а за Україну на Євробаченні виступить "Гітлер"

Цього тижня працювати українським нардепам допомагав Почекун. Олігарх Дмитро Фірташ невдовзі поповнить лави української діаспори у США. Україну на Євробаченні-2017 представить виконавець, "схожий на Гітлера".

Почекун у Раді

Депутат Верховної Ради Борислав Береза приніс на роботу Почекуна та посадив його на трибуну для виступів. Це викликало бурхливу реакцію у соцмережах. Користувачі обурювалися, чому депутати не працюють на робочому місці, а займаються "дурницями".

Депутати Почекуна поставили за трибуну pic.twitter.com/L3c2wP65NN — Serhii Andrushko (@S_Andrushko) 24 лютого 2017 р.

Не кого, а чого

Він чекає, коли Борислава Березу попустить троха https://t.co/ZjuoghkZv2 — Сало (@ebashneft) 24 лютого 2017 р.

Фірташ помандрує до США

Обговорювали в інтернеті цього тижня і рішення австрійського суду, який дозволив екстрадувати до США українського олігарха Дмитра Фірташа. У мережі жартували, що Фірташ міг просто задарма отримати таким чином американську візу.

До української діаспори в США додається. Віденський суддя постарався — Myroslava Gongadze (@MGongadze) 21 лютого 2017 р.

Фирташу предоставили безвизовый режим с США. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 21 лютого 2017 р.

Фирташу открыли визу в США на 50 лет — UKROPw777 (@7w7w7w) 21 лютого 2017 р.

Фирташ взял и не зассал найти способ обойти распиаренную стену Трампа. Респект таким парням — недолугий кєкодєл (@SaintKEK) 21 лютого 2017 р.

ВАС ЖДЕТ ПРЕКРАСНЫЙ ШТАТ ИЛЛИНОЙС, ГОСПОДИН ФИРТАШ — ВП (@sranysovok) 21 лютого 2017 р.

сейчас самое главное, что бы фирташ дожил до самолета из США — UKROPw777 (@7w7w7w) 21 лютого 2017 р.

О.Torvald на Євробаченні

Цього тижня судді вирішили, що у 2017 році Україну на пісенному конкурсі Євробачення представлятиме гурт О.Torvald. Після фінального голосування нацвідбору в соцмережах розгорілася неабияка дискусія. Прихильники творчості гурту зраділи перемозі своїх улюблених музикантів. Проте значна частина користувачів соцмереж засуджували рішення журі за виставлені низькі бали претенденту під псевдонімом Melovin.

Кажуть телеканал "Звізда" написав, шо "Украину на Евровидении представит певец похожий Гитлера" ... Виклик прийнято! p.s. по ходу від росії поїде Діма Білан з вусами і люлькою #Процишин #OTorvald #ЗвіздаВсєму A post shared by Процишин Богдан (@protsyshynofficial) on Feb 26, 2017 at 12:19am PST

Это чувство когда ты решаешь кому и что выкладывать)) Максимум от немцев нам гарантирован)) #kiev #ukraine #glevakha #ryazan #ryazan_official #otorvald #нашілюдивсюди #євробачення2017 A post shared by Ryazan Zhencev (@14ryazan14) on Feb 26, 2017 at 1:17am PST

Добавила себе песни O. Torvald, написала друзьям, как они круты. Это любовь, детка. #Євробачення2017 — Horan's princess ✿ (@1DerfulGirl__1D) 25 лютого 2017 р.

Когда ты все лето слушал песни O.TORVALD, не подозревая что именно они будут представлять Украину на #Євробачення2017 — Анжелика Удод (@AnzhelikaUdod) 25 лютого 2017 р.

Ви подивіться яка похоронна делегація їде на #Євробачення2017 Тому хай O.Torvald розбавить цей траур?? Я вірю в них? — Julia Voznyuk (@julia_voznyuk22) 25 лютого 2017 р.