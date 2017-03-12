Найкумедніші меми тижня: українці дочекалися перемоги, нове "громадянство" Джигурди

Епопея з обранням запобіжного заходу відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову закінчилася.
Після 17 годин розгляду справи, в ніч на 7 березня, Насірову таки обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.
Таке рішення суду в соцмережах назвали справжньою перемогою.
Поповнення зоопарку "ДНР"
Одіозний російський артист Микита Джигурда похизувався тим, як він подавав документи на отримання паспорта невизнаної терористичної "ДНР".
Нового "громадянина" псевдореспубліки привітали в мережі численними фотожабами.
Бойовики в пошуках зброї
Представник делегації Росії Ілля Рогачов на слуханнях у Міжнародному суді ООН в Гаазі заявив про те, що бойовики на Донбасі нібито самі знайшли зброю. Серед одиниць зброї нібито були радянські зразки, а також і сучасне озброєння ЗСУ. Водночас Рогачов вирішив не помічати ту зброю у бойовиків, яка є лише у російської армії.
В мережі добряче висміяли цю заяву, мовля, зброя для бойовиків виросла в шахтах.
Чак Норріс і фізика
10 березня зірка бойовиків Чак Норріс відсвяткував свій 77 день народження. Актор став головним героєм численних жартів через сцени з серіалу "Уокер, техаський рейнджер", де порушував закони фізики. Звісно ж, в мережі не забули по-своєму привітати актора з його святом.