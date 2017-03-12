Найкумедніші меми тижня: українці дочекалися перемоги, нове "громадянство" Джигурди

Епопея з обранням запобіжного заходу відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову закінчилася.

#перемога і Насіров

Після 17 годин розгляду справи, в ніч на 7 березня, Насірову таки обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Таке рішення суду в соцмережах назвали справжньою перемогою.

Нет времени объяснять, просто кидайте на карту, кто сколько может. Надо 100 млн. гривен. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 7 марта 2017 г.

Самый лучший подарок на 8 марта получила жена Насирова, теперь она сможет оторваться по полной в этот день. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 7 марта 2017 г.

- Задача на арифметику:

два мешка соломы равно 1.5 года.

Сколько потянет Насиров ?

# pic.twitter.com/fEdtLMknjW — Чiткий Кур'єр (@UKuryer) 11 марта 2017 г.

Кароче. Последние новости. Насиров будет сидеть. Наши американские друзья не простят.

P.S. Кое кто бухает беспробудно. — Покращення (@Uzhesogodni) 7 марта 2017 г.

Поповнення зоопарку "ДНР"

Одіозний російський артист Микита Джигурда похизувався тим, як він подавав документи на отримання паспорта невизнаної терористичної "ДНР".

Нового "громадянина" псевдореспубліки привітали в мережі численними фотожабами.

Гражданство днр по ускоренной схеме дают идиотам - гражданам РФ pic.twitter.com/D5arMLkbE9 — Виталий С. (@vits2014) 9 марта 2017 г.

#Джигурда - "почетный гражданин днр", по нечетным - такое же говно — Common Sense (@key_of_wisdom) 11 марта 2017 г.

Бойовики в пошуках зброї

Представник делегації Росії Ілля Рогачов на слуханнях у Міжнародному суді ООН в Гаазі заявив про те, що бойовики на Донбасі нібито самі знайшли зброю. Серед одиниць зброї нібито були радянські зразки, а також і сучасне озброєння ЗСУ. Водночас Рогачов вирішив не помічати ту зброю у бойовиків, яка є лише у російської армії.

В мережі добряче висміяли цю заяву, мовля, зброя для бойовиків виросла в шахтах.

Google меняет название на Shahty Donbassa. Шахты Донбасса - найдется всё! — Серый Кардинал (@slevo4kin) 7 марта 2017 г.

Друзья,если у вас есть имущество непонятно откуда появившееся, то больше не говорите "улюблена людина дала",говорите на шахте Донбасса нашел — Серый Кардинал (@slevo4kin) 7 марта 2017 г.

Кремль робить «здивований вигляд» та заявляє, що «не розуміє» причини Західних санкцій. Ось їм наша відповідь: pic.twitter.com/TlT8xflyGf — ІнфоВійська України (@i_army_org) 19 марта 2016 г.

@i_army_org не перекучуйте,вони мали на увазі,що зброя вирісла як гриби у шахтах — BUMRUSSIA (@bigstarssssss) 7 марта 2017 г.

Такая хорошая версия была про купили в военторге... Хоть какая-то логика. А тут копали-копали... Опа! "БУК" откопали. pic.twitter.com/1Ge2xUuYaD — Грани.Ру (@GraniTweet) 7 марта 2017 г.

@GraniTweet Шахты плодоносят там, где ступал "Ихтамнет"...)) — Валерий Шпица (@ShpitsaArtVal) 7 марта 2017 г.

Чак Норріс і фізика

10 березня зірка бойовиків Чак Норріс відсвяткував свій 77 день народження. Актор став головним героєм численних жартів через сцени з серіалу "Уокер, техаський рейнджер", де порушував закони фізики. Звісно ж, в мережі не забули по-своєму привітати актора з його святом.

Сегодня 77 годам исполнился Чак Норрис



Часть 3 pic.twitter.com/1aKGhZCAOT — Лепра (@leprasorium) 10 марта 2017 г.

У 77-ми лет исполнился Чак Норрис. — НЕ БЛОГЕР (@SNAILKICK) 10 марта 2017 г.

Тащи, как Чак Норрис, жаль...жаль, что ты никогда им не будешь. — Подслушано у геймера (@s0u1catcher) 10 марта 2017 г.