Наймасштабніші затримання екс-чиновників: перший затриманий дав коментар

Першого затриманого під час масових затримань екс-чиновників "податкових схем" часів Януковича вже доставили в приміщення Генпрокуратури.

Про це пише видання ТСН.

Як передає кореспондент видання, спочатку до будівлі ГПУ приїхав мікроавтобус, з якого вийшли п'ятеро силовиків з автоматами – вони супроводжували чоловіка в наручниках.

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Як заявив затриманий, він досі не розуміє, що саме йому закидають слідчі.

"Співпрацював із злочинною владою. Я за собою ніякої провини не відчуваю. Отже, почуваю себе спокійно. Всі слідчі дії проведені правильно. А з приводу чого? Поживемо-побачимо", – сказав затриманий.

Він також обмовився, що він працював державним службовцем і був пов'язаний з податковою.