Наймасштабніші аварії на українських шахтах за роки незалежності

За роки незалежності Україна втратила тисячі гірників внаслідок аварій на шахтах. І це лише через підземні пожежі та вибухи.

За даними Державного комітету України по нагляду за охороною праці, видобуток вугілля на шахтах проводиться за вкрай важких гірничо-геологічних і температурних умов. А реконструюють шахти вкрай рідко.

Так, восени 2007 року на шахта імені Засядька у Донецьку сталася наймасштабніша аварія на вугледобувному підприємстві за часів незалежності України. Тоді загинуло 106 гірників, десятки отримали поранення.

Менше ніж за місяць на цій же шахті знову сталася трагедія. Проте, незважаючи на смертельну статистику, шахту і не збиралися закривати. Вона запам'яталась сімома великими аваріями. Хоча насправді їх куди більше.

Читайте також: Трагедія на шахті "Степова": журналісти оприлюднили імена загиблих гірників

За 25 років на українських шахтах відбулось близько 50 масштабних аварій. Наші копальні вважають одними з найнебезпеніших у світі. Через високу газоносність породи загроза вибуху зростає в рази. Окрім того, більшість шахт десятиліттями не бачила ремонтів, а гірники досі працюють зі старим обладнанням. Наприклад, з законсервованої шахти "Зарічна" на Львівщині персонал перевели на іншу копальню разом зі старим обладнанням.

Та, за словами голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, гірники самі, і до того ж свідомо, порушують техніку безпеки, а керівництво закриває на це очі.

За фактом аварій порушують кримінальні провадження, проводять розслідування, але карають винних дуже рідко. Зазвичай, слідство не знаходить складу злочину, працівники сплачують мізерні адміністративні штрафи, а керівництву оголошують догани.

Більше – дивіться у сюжеті.

Читайте також: Гройсман прокоментував обставини трагедії на шахті "Степова"

Нагадаємо, вчора, 2 березня, на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці. За попередньою інформацією, 8 гірників загинули. Наймолодшому було лише 19 років, а найстрашому – 42.



У зв'язку з трагедією 3 березня в Україні оголосили день жалоби.