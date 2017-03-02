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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Наймолодшому було 19 років: Синютка розповів про загиблих гірників на Львівщині

18:43, сьогодні 786 Читать новость на русском
Аварія на шахті
Аварія на шахті "Степова" / 24 Канал

Серед гірників, які загинули 2 березня на шахті "Степова" на Львівщині, є 19-річних хлопець.

Про це розповів голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка на місці трагедії у Сокальському районі, передає прес-служба ЛОДА.

Також Синютка уточнив, що серед загиблих гірників були – начальник дільниці, гірничий майстер та 6 шахтарів. Наймолодшому з них було 19 років, найстаршому – 42.

Ще 14 шахтарів перебувають в опіковому відділенні Червоноградської лікарні. Їхній загальний стан – середньої важкості. Якщо виникне необхідність, їх лікуватимуть закордоном.

Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці. За попередньою інформацією, 8 гірників загинули.

За попередніми висновками, на шахті відбувся спалах метану. Проте, що стало безпосередньою причиною вибуху, а також винних осіб, які будуть притягнуті до відповідальності, встановить спеціальна комісія.

У зв'язку з трагедією в Україні оголошено жалобу.

Теги: Україна Жертви Аварії на шахтах Вибух на шахті на Львівщині Львів вугільна промисловість
Джерело: 24 Канал
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