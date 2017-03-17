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Найпопулярніші міфи про здорове харчування, в які ми досі віримо

22:31, сьогодні 1556 Читать новость на русском
Міфи про здорове харчування
Міфи про здорове харчування / Фото з відкритих джерел

Чимало "знань" про здорове харчування ми черпаємо із порад друзів, тренерів чи навіть реклами. Однак, великий відсоток з цих порад – не це вигадки, або ж рекламний трюк.

Видання elle.ua зібрало 7 найпопулярніших міфів про здорове харчування, в які досі вірять.

Молоко

Ми, чомусь, віримо, що молоко корисне лише для дітей, а дорослим воно приносить лише шкоду. Це, звісно, не так. Молочні продукти насичують організм вітамінами і мікроелементами, вони це джерелом кальцію, що особливо важливо для людей похилого віку, в яких є ризик остеопорозу.

Зернові

Тут ми часто потрапляємо на вудочку фітнес-індустрії, а також рекламі різних дієтичних продуктів. Але повністю відмовлятись від злаків не можна, навіть дбаючи по фігуру. Доведено, що зернові продукти містять фітінову кислоту, яка поєднується з корисними мінералами в кишечнику та допомагає їхньому засвоєнню.

Фрукти

Цей міф варто розвіяти, якщо ви намагаєтесь схуднути. Часто, у боротьбі з калоріями, ми замінюємо інші продукти на фрукти, мовляв "вони низькокалорійні". На жаль, це не так. Більшість з них містять велику кількість фруктози. Більше того, фруктоза не дає відчуття насиченості, тож поїдаючи фрукти ми всерівно відчуваємо голод, тож їмо все більше і біль. Отож не дивуйтесь, що обравши фруктову дієту, ви навпаки наберете кілька зайвих кілограмів.

Хліб

Це дуже популярний і небезпечний міф – якщо хочеш схуднути і добре почуватись, треба відмовитись від хліба. Насправді ж таким чином ви позбавляєте організм таких вітамінів як В1, В2, В6, В9, а також харчових волокон, мінералів, що призводить до сухості і запалень на шкірі.

Хліб також містить клітковину, яка регулює роботу кишечника. А сорт хліба – 8 злаків – цілий букет вітамінів: солі кальцію, фосфор, залізо, калій тощо.

Знежирені продукти

Ту проблема полягає у тому, що обезжирені продукти насправді дуже несмачні, тому, щоб ми їх купували, виробники додають до них харчові добавки: фруктозу, кукурудзяний сироп, штучні підсолоджувачі тощо. Тож такі продукти не лише не корисні, але й небезпечні.

При цьому продукти, насичені жирами, підвищують рівень "хорошого" холестерину та знижують рівень "поганого". Тож споживати жирну їжу можна і треба, головне – мати міру.

Кава

Звісно, кофеїн викликає певну залежність. Але він не має ніякого шкідливого впливу на роботу серцево-судинної системи (як прийнято думати). Ба більше, деякі дослідження фіксують зв’язок із вживанням кави та зниженням ризику меланоми і раку грудей.

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Ще один популярний міф про каву – вона «витягує» вологу з організму. Справді цей напій має сечогінний ефект. Але варто зважати, що рідина, споживана разом з кавою, компенсує втрату води, тому помірне вживання точно не викличе зневоднення.

Жуйка

Цей міф ми пам’ятаємо з дитинства. Жуйка – це зло, яке обв’язково призведе до виразки шлунка. Насправді жуйка може очистити поверхню зубів, освіжити дихання і, головне, стимулювати вироблення шлункового соку, що покращить травлення. Найважливіше тут не жувати її надто довго – 5-15 хвилин буде достатньо.

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Теги: Здорове харчування LifeStyle
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