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Найпопулярніші місця на планеті: Instagram склав власний список

14:13, сьогодні 1046 Читать новость на русском
Головні пам'ятоки планети за версією Instagram
Головні пам'ятоки планети за версією Instagram / 24 Канал

Творці популярної соцмережі Instagram оприлюднили власний рейтинг популярності головних пам'яток планети.

Рейтинг створили на основі кількості хештегів користувачів.

Відтак, лідером рейтингу стала Ейфелева вежа. Її сфотографували більш, ніж три мільйони користувачів.

Feliz cumple corazón ?

Світлину опубліковано користувачем Mariana Carletti Fotografa (@marianacarletti)

Eiffel Tower proposal, now getting married this Summer! ??? @alc_vision #BNbling

Світлину опубліковано користувачем Africa's Top Wedding Website (@bellanaijaweddings)

На другому місці – лондонський Біг Бен.

@london_gurus we showcase the best shots of London by photographers around the world. We present you our London Guru: ——————————— @the_antoinesc ——————————— Many Congratulations! Excellent work! Please visit their gallery. ?? Have You got what it takes to be a London Guru? Tag #LondonGuru with your best shots for a chance to get featured ? ——————————— Selected by @TMnikonian ——————————— #london #visitlondon #timeoutlondon #vscolondon #wundrouslondon #igerslondon #mysecretlondon #toplondonphoto #trappingtones #ukphotographer #london4all #travelgram #londonlive #londonsbest #londonstyle #tlpicks #artofvisuals #thebestdestination #london_only #visitengland #uk #london_city_photo #londonlandmarks #igerslondon #travelaroundtheworld #ig_europe #photosofbritain #europe_vacations #worldcaptures

Світлину опубліковано користувачем London Guru's (@london_gurus)

????

Світлину опубліковано користувачем Nadia Cocconi (@nadia_cocconi)

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Замикає трійку лідерів міст Золоті Ворота у Сан-Франциско.

#goldengatebridge #california #sanfrancisco #westcoast #vacation #happyme

Світлину опубліковано користувачем D I A N A B O (@splitic_)

Окрім цього, до переліку чудес світу від Instagram увійшли хмарочос Бурдж-Халіфа в Дубаї, собор Паризької Богоматері в Парижі та стародавнє місто Мачу-Пікчу.

Теги: LifeStyle Інтернет Подорожі
Джерело: 24 Канал
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