Найпопулярніші місця на планеті: Instagram склав власний список

Творці популярної соцмережі Instagram оприлюднили власний рейтинг популярності головних пам'яток планети.

Рейтинг створили на основі кількості хештегів користувачів.

Відтак, лідером рейтингу стала Ейфелева вежа. Її сфотографували більш, ніж три мільйони користувачів.

Feliz cumple corazón ? Світлину опубліковано користувачем Mariana Carletti Fotografa (@marianacarletti) Січ 17, 2017 о 3:57 PST

Eiffel Tower proposal, now getting married this Summer! ??? @alc_vision #BNbling Світлину опубліковано користувачем Africa's Top Wedding Website (@bellanaijaweddings) Січ 17, 2017 о 2:07 PST

На другому місці – лондонський Біг Бен.

???? Світлину опубліковано користувачем Nadia Cocconi (@nadia_cocconi) Січ 17, 2017 о 2:17 PST

Читайте також: Вчені визначили три основні типи людей, які роблять селфі: цікаве дослідження

Замикає трійку лідерів міст Золоті Ворота у Сан-Франциско.

#goldengatebridge #california #sanfrancisco #westcoast #vacation #happyme Світлину опубліковано користувачем D I A N A B O (@splitic_) Січ 17, 2017 о 1:42 PST

Окрім цього, до переліку чудес світу від Instagram увійшли хмарочос Бурдж-Халіфа в Дубаї, собор Паризької Богоматері в Парижі та стародавнє місто Мачу-Пікчу.