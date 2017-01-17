Найпопулярніші місця на планеті: Instagram склав власний список

Творці популярної соцмережі Instagram оприлюднили власний рейтинг популярності головних пам'яток планети.
Рейтинг створили на основі кількості хештегів користувачів.
Відтак, лідером рейтингу стала Ейфелева вежа. Її сфотографували більш, ніж три мільйони користувачів.
На другому місці – лондонський Біг Бен.
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Замикає трійку лідерів міст Золоті Ворота у Сан-Франциско.
Окрім цього, до переліку чудес світу від Instagram увійшли хмарочос Бурдж-Халіфа в Дубаї, собор Паризької Богоматері в Парижі та стародавнє місто Мачу-Пікчу.
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