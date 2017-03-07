Найпопулярніші мобільні додатки за версією Google

Компанія Google склала рейтинг найпопулярніших мобільних додатків та ігор на честь п'ятиріччя Play Store Google.
Лідером у списку став додаток Facebook, передає Mashable.
Друге місце зайняв Facebook Messenger, а замкнув трійку лідерів додаток інтернет-радіо Pandora Radio.
Також у списку йдуть Instagram і Snapchat, які посіли четверте та п'яте місця відповідно.
Для ігор створили окремий рейтинг, топ-місця в якому зайняли Candy Crush Saga, Subway Surfers, Temple Run 2, Despicable Me і Clash of Clans.
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