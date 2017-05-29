Найрозумніший спосіб співпраці з Росією – ігнорування Путіна, – блогер

Президент США Дональд Трамп навіть після підозр у зв'язках із Росією і проблем, що ці підозри для нього спричинили, все ще вірить у те, що зможе побудувати прагматичні відносини з російським президентом Володимиром Путіним.

Форма подібних відносин не є очевидною, проте фундаментальним є питання про те, чи хочуть США довготривалої співпраці з Росією після завершення президентського терміну Трампа, розмірковує оглядач Bloomberg Views Леонід Бершидський.

Журналіст вважає, що для Америки існує альтернатива у подальших відносинах із Росією. "Вона полягає в тому, щоб ігнорувати бачення Путіним Росії як консервативного православного оплоту проти гнилого Заходу та ісламізму вигаданої пропагандистської конструкції, і зрештою вважати країну частиною західної цивілізації", – пише автор.

Така перспектива диктує чітку стратегію: співпрацювати з Росією в тих питаннях, в яких вона діє, в основному, як західна країна, і протистояти їй там, де вона цього не робить,

– вважає Бершидський.

Багато вчинків Росії, як от територіальне захоплення частини України, мали очевидно "не західний" характер, йдеться в статті. США мали рацію в тому, що після революції на Майдані спробували підтримати Україну економічно та інституційно, вказує журналіст.

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