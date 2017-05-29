23:56
29 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ УРАГАН У МОСКВІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православна хода проти хіп-хопу. Юний Гамлет у Росії
Вєсті Кремля
23:52, сьогодні
Вєсті.UA. Спортивні амбіції Захарченка. Секс-символ у Верховній Раді
Вєсті.UA
23:01, сьогодні
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 22:00: Руйнівний фонтан. До Європи з дітьми
Випуск новин
22:56, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ УРАГАН У МОСКВІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Найрозумніший спосіб співпраці з Росією – ігнорування Путіна, – блогер

23:31, сьогодні 92 Читать новость на русском
Для довготривалої співпраці з РФ Америка повинна ігнорувати Путіна
Для довготривалої співпраці з РФ Америка повинна ігнорувати Путіна / İnsan Haber

Президент США Дональд Трамп навіть після підозр у зв'язках із Росією і проблем, що ці підозри для нього спричинили, все ще вірить у те, що зможе побудувати прагматичні відносини з російським президентом Володимиром Путіним.

Форма подібних відносин не є очевидною, проте фундаментальним є питання про те, чи хочуть США довготривалої співпраці з Росією після завершення президентського терміну Трампа, розмірковує оглядач Bloomberg Views Леонід Бершидський.

Журналіст вважає, що для Америки існує альтернатива у подальших відносинах із Росією. "Вона полягає в тому, щоб ігнорувати бачення Путіним Росії як консервативного православного оплоту проти гнилого Заходу та ісламізму вигаданої пропагандистської конструкції, і зрештою вважати країну частиною західної цивілізації", – пише автор.

Така перспектива диктує чітку стратегію: співпрацювати з Росією в тих питаннях, в яких вона діє, в основному, як західна країна, і протистояти їй там, де вона цього не робить,
– вважає Бершидський.

Багато вчинків Росії, як от територіальне захоплення частини України, мали очевидно "не західний" характер, йдеться в статті. США мали рацію в тому, що після революції на Майдані спробували підтримати Україну економічно та інституційно, вказує журналіст.

Читайте також: На саміті G7 заговорили про додаткові санкції проти Росії

Теги: Дональд Трамп США Політика Новини Росії Володимир Путін
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 29 травня: Стихія знищила Москву,
сьогодні, 22:27 Головні новини 29 травня: Стихія знищила Москву, "Яндекс-Україна" звинувачують у держзраді
2388
Статус УБД у нас часто отримують мародери і тиловики, які тероризують людей на блокпостах
сьогодні, 22:03 Статус УБД у нас часто отримують мародери і тиловики, які тероризують людей на блокпостах
Володимир Шередега 552
Плануємо відпустку: невідомі напрямки для туристів
сьогодні, 21:00 Плануємо відпустку: невідомі напрямки для туристів
Анастасія Ковач-Петрушенко 425
Епоха приватизації в Україні: не красти неможливо залишити
сьогодні, 20:01 Епоха приватизації в Україні: не красти неможливо залишити
415
Як вивчати англійську самостійно: ефективні поради та ресурси
сьогодні, 19:00 Як вивчати англійську самостійно: ефективні поради та ресурси
Наталія Печерська 3020
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
З'явились шокуючі деталі у справі знущання над 10-річним хлопчиком
 15 квітня , 16:47
"Розбуди мене в 4:20": як в Україні діють "групи смерті" для підлітків
 19 лютого , 19:45
"Маски-шоу від Юри": про причини і наслідки антикорупційної операції правоохоронців
 25 травня , 19:05
Хто в Раді готовий зняти недоторканність з Новинського: перелік фракцій
 7 грудня 2016 , 12:48
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук