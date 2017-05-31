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Найсексуальніша жінка світу знялась в неочікуваному образі для модного глянцю

23:04, 30 травня 1594 Читать новость на русском
Хейлі Болдвін
Хейлі Болдвін / hypebae.com

Найсексуальніша жінка світу 2017 за версією журналу Maxim, 20-річна модель Хейлі Болдвін знялась в образі сексуальної домогосподарки для червневого випуску модного глянцю.

Донька актора Стівена Болдвіна та племінниця Алека Болдвіна знялася в модній фотоісторії для японського Vogue. Автором фотозйомки став дует фотографів Лука та Алессандро Мореллі, а сама фотосесія проходила на вулицях та в будинках італійського Мілана.

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Для створення образів фотосесії Хейлі одягнула вбрання з колекцій Balenciaga, Chanel, Fendi.

Теги: LifeStyle мода
Джерело: Hypebae
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