Найсексуальніші обкладинки журналів всіх часів: гарячі фото

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Експерти назвали рейтинг найсексуальніших обкладинок журналів всіх часів.
У списку лідерів опинилися видання Rolling Stone з Джанет Джексон і GQ з Дженніфер Еністон, пише US Magazine, який опублікував рейтинг.
Читайте також: 45-річна американська модель оголилась для жіночого глянцю: фото (18+)
Також до найбільш спокусливих обкладинок зарахували: InStyle з Кейт Хадсон, Rolling Stone з Брітні Спірс, Vanity Fair Italia з Мадонною і інші.
Дженніфер Еністон
Мадонна
Кейт Аптон
Джастін Тімберлейк
Софія Вергара
Лінсей Лохан
Чарлі Ганнем
Джанет Джексон
Сінді Кроуфорд
Брук Шилдс
Кейт Хадсон
Анна Пакін, Стівен Мойер та Олександр Скарсгард з серіалу "Реальна кров"
Кім Кардашян і Каньє Вест
Адам Левін і Енн В.
Бейонсе
Брітні Спірс
Леді Гага
Майлі Сайрус
Кіра Найтлі та Скарлетт Йоханссон і Том Форді
Ріанна