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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Найсексуальніші обкладинки журналів всіх часів: гарячі фото

23:15, 4 серпня 2443 Читать новость на русском
Названо найсексуальніші обкладинки журналів
Названо найсексуальніші обкладинки журналів / usmagazine.com

Експерти назвали рейтинг найсексуальніших обкладинок журналів всіх часів.

У списку лідерів опинилися видання Rolling Stone з Джанет Джексон і GQ з Дженніфер Еністон, пише US Magazine, який опублікував рейтинг.

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Також до найбільш спокусливих обкладинок зарахували: InStyle з Кейт Хадсон, Rolling Stone з Брітні Спірс, Vanity Fair Italia з Мадонною і інші.

Дженніфер Еністон

Мадонна

Кейт Аптон

Джастін Тімберлейк

Софія Вергара

Лінсей Лохан

Чарлі Ганнем

Джанет Джексон

Сінді Кроуфорд

Брук Шилдс

Кейт Хадсон

Анна Пакін, Стівен Мойер та Олександр Скарсгард з серіалу "Реальна кров"

Кім Кардашян і Каньє Вест

Адам Левін і Енн В.

Бейонсе

Брітні Спірс

Леді Гага

Майлі Сайрус

Кіра Найтлі та Скарлетт Йоханссон і Том Форді

Ріанна

Теги: LifeStyle Секс Голлівуд
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