Найщасливіші працівники живуть у сусідній з Україною країні

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Понад 60% мешканців сусідньої Молдови вважають себе щасливими людьми.
Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке провела компанія "Focus Consulting".
Згідно з результатами дослідження, щасливими вважають себе 36,17% респондентів, ще 24,26%, відчувають себе "скоріше щасливими".
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А до категорії "нещасливих" віднесли себе 16,15% людей, які взяли участь в опитуванні.
Що найцікавіше, "найщасливішими" є працюючі категорії громадян Молдови. Вони становлять 52,88% від загальної кількості тих, хто позитивно відповів на питання.
На другому місці, але з великим відривом, виявилися пенсіонери – 18,62%, а безробітних серед "щасливих" всього 18,45%.
Однаково щасливими почувають себе як чоловіки, так і жінки.
Що ж стосується "розподілу щастя по регіонах", то найщасливіші люди живуть в Гагаузії, де 59,15% громадян визнали себе такими. У Кишиневі "щасливців" 37,5%, на півночі і півдні – трохи менше 37%.