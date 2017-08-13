Найщасливіші працівники живуть у сусідній з Україною країні

Понад 60% мешканців сусідньої Молдови вважають себе щасливими людьми.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке провела компанія "Focus Consulting".

Згідно з результатами дослідження, щасливими вважають себе 36,17% респондентів, ще 24,26%, відчувають себе "скоріше щасливими".

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А до категорії "нещасливих" віднесли себе 16,15% людей, які взяли участь в опитуванні.

Що найцікавіше, "найщасливішими" є працюючі категорії громадян Молдови. Вони становлять 52,88% від загальної кількості тих, хто позитивно відповів на питання.

На другому місці, але з великим відривом, виявилися пенсіонери – 18,62%, а безробітних серед "щасливих" всього 18,45%.

Однаково щасливими почувають себе як чоловіки, так і жінки.

Що ж стосується "розподілу щастя по регіонах", то найщасливіші люди живуть в Гагаузії, де 59,15% громадян визнали себе такими. У Кишиневі "щасливців" 37,5%, на півночі і півдні – трохи менше 37%.