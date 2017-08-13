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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Найсмішніші меми тижня: Балчун і зйомки у кліпах Зіброва, Рева і ненажерливі українці

20:01, сьогодні 842 Читать новость на русском
Найсмішніші меми тижня
Найсмішніші меми тижня / Фото з вільних мереж

Тиждень, що минає, приніс користувачам соціальних мереж не одну причину для жартів, мемів, іронії та критики. Так, інтернет-юзери жартували про Войцеха Балчуна, який покинув "Укрзалізницю", про заяву міністра соціальної політики Андрія Реви щодо ненажерливих українців, а також не оминули увагою чергову побрехеньку ватажка "ДНР" Олександра Захарченка про "республіканський" автопром.

"Укрзалізниця", Балчун і Зібров

Користувачі соцмереж емоційно зреагували на новину про те, що Войцех Балчун іде у відставку з посади голови "Укрзалізниці". Так, деякі інтернет-юзери висловлювали невдоволення таким розвитком події, деякі – радість, а дехто просто жартує, що насправді Балчун вирішив піти зніматися у кліпах співака Павла Зіброва.

Балчун і Зібров
Балчун і Зібров

Рева і ненажерливі українці

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що українці витрачають на їжу 50% від доходів через те, що багато їдять. Він також заявив, що ціни на продукти харчування в Німеччині та Україні приблизно однакові, проте німці просто їдять менше, ніж українці. Відтак, українці в мережі почали жартома просити німців, аби ті їли більше, а також сипати іронічними жартами про рейди гастрономічного патруля.

Рева звинуватив українців у тому, що вони багато їдять
Рева звинуватив українців у тому, що вони багато їдять

Рева звинуватив українців у тому, що вони багато їдять
Рева звинуватив українців у тому, що вони багато їдять

Рева звинуватив українців у тому, що вони багато їдять
Рева звинуватив українців у тому, що вони багато їдять

Рева звинуватив українців у тому, що вони багато їдять
Рева звинуватив українців у тому, що вони багато їдять

Рева звинуватив українців у тому, що вони багато їдять
Рева звинуватив українців у тому, що вони багато їдять

Захарченко і міфічні "республіканські" автобуси

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко презентував нібито зібрані на "Донецькгірмаші" нові "республіканські" автобуси "Донбас". Проте "донецькі" автобуси виявились всього лише "ПАЗами", зібраними в Росії, на які терористи наліпили нову назву. Користувачів соцмереж обурила побрехенька ватажка "ДНР", тож вони висміяли його "диво-автобус".

Теги: Новини України Новини політики Укрзалізниця Курйозні новини Меми Войцех Балчун Міністерство соціальної політики
Джерело: 24 Канал
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