Найсмішніші меми тижня: Балчун і зйомки у кліпах Зіброва, Рева і ненажерливі українці

Тиждень, що минає, приніс користувачам соціальних мереж не одну причину для жартів, мемів, іронії та критики. Так, інтернет-юзери жартували про Войцеха Балчуна, який покинув "Укрзалізницю", про заяву міністра соціальної політики Андрія Реви щодо ненажерливих українців, а також не оминули увагою чергову побрехеньку ватажка "ДНР" Олександра Захарченка про "республіканський" автопром.

"Укрзалізниця", Балчун і Зібров

Користувачі соцмереж емоційно зреагували на новину про те, що Войцех Балчун іде у відставку з посади голови "Укрзалізниці". Так, деякі інтернет-юзери висловлювали невдоволення таким розвитком події, деякі – радість, а дехто просто жартує, що насправді Балчун вирішив піти зніматися у кліпах співака Павла Зіброва.

Омелян и Балчун.



- Почему ты уходишь?

- Как музыкант отвечу песней:

Первая причина - это ты

А вторая все твои мечты. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 9 августа 2017 г.



Балчун і Зібров

Не їздили нормальною УЗ, і нічого починати. — Mala (@mala_ukrainka) 9 августа 2017 г.

Пішов Балчун - пішла епоха — Чемний циган (@XX0XOL) 9 августа 2017 г.

Рева і ненажерливі українці

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що українці витрачають на їжу 50% від доходів через те, що багато їдять. Він також заявив, що ціни на продукти харчування в Німеччині та Україні приблизно однакові, проте німці просто їдять менше, ніж українці. Відтак, українці в мережі почали жартома просити німців, аби ті їли більше, а також сипати іронічними жартами про рейди гастрономічного патруля.



Рева звинуватив українців у тому, що вони багато їдять



Рева звинуватив українців у тому, що вони багато їдять



Рева звинуватив українців у тому, що вони багато їдять



Рева звинуватив українців у тому, що вони багато їдять

Побачила в стрічці сало і думаю, чо це я сьодні чуюся справжньою німкинею?

А то я обідала без сала!!.. кароч, спаплюжений день - Рева ридає? — Інга Саранчук (@ingridinga3) 13 серпня 2017 р.

"Сегодня антрекоты ешь, а завтра родину продашь!" (А. Рева, крылатые выражения) — дід Панас (@panas_ded) 13 серпня 2017 р.

Грудень 2017.

"Українці дуже багато гріються, тому і витрачають половину доходів на опалення".

(А. Рева) — Ivasyk Telesyk (@GagarinInfo) 13 серпня 2017 р.

Украинские вопросы. Если министр Рева переедает, то почему он винит в этом украинцев? — Юрий Мухин (@mukhin_ua) 13 серпня 2017 р.

У мене в холодильнику завівся Рева і не дає нічого звідти дістати. Розмовляє німецькою. — Олексій Краснощоков (@OKrasnoshchokov) 12 серпня 2017 р.



Рева звинуватив українців у тому, що вони багато їдять

Нам всё-таки удалось отыскать украинцев которые много едят! pic.twitter.com/QCpDXR20dT — Страшный БЕНДЕРовец (@Realuran) 12 серпня 2017 р.

Захарченко і міфічні "республіканські" автобуси

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко презентував нібито зібрані на "Донецькгірмаші" нові "республіканські" автобуси "Донбас". Проте "донецькі" автобуси виявились всього лише "ПАЗами", зібраними в Росії, на які терористи наліпили нову назву. Користувачів соцмереж обурила побрехенька ватажка "ДНР", тож вони висміяли його "диво-автобус".

ДНР установила мировой рекорд:

при сборке двух автобусов марки "Донбасс" было задействовано всего 4 рабочих машзавода и 1 деревянный стул. — Александр Захарченко (@zahardnr1) 12 серпня 2017 р.

А тут можно пыль тряпочкой пролететь, и автобус "ДонбПАЗ" готов! pic.twitter.com/nd1dZoDFrj — Міністерство УкрДРГ (@serzzzE) 11 серпня 2017 р.

Сборка автобусов по-донбасситски:

Наклеить семь букв и постоять на стульчике pic.twitter.com/nm29nBCpdv — Міністерство УкрДРГ (@serzzzE) 11 серпня 2017 р.