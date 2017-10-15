Найсмішніші меми тижня: двохсотий рубль та чому плаче Google-перекладач

Росія ввела в обіг нові рублі, які показали всю суть країни, сайт українського ВНЗ відзначився лінгвістичним нововведенням, а збірна України програла у футбол.

200-й рубль

12 жовтня Росія ввела в оббіг нові купюри номіналом 200 та 2000 рублів. На першій з них зображені об’єкти з анексованого Криму – пам’ятник затопленим кораблям у Севастополі та Херсонес Таврійський. Їх одразу ж заборонили для оббігу в Україні.

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Читачі зауважили, що Севастополю "випала" щаслива позначка "200-й". Як і всьому Криму після анексії.

Достоинство ватного Крыма оценили в 200 рублей pic.twitter.com/RQZ2PmF9fu — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 12 жовтня 2017 р.

На новых купюрах номиналом 200 рублей изображен Севастополь,

2000 рублей — развалины аэропорта в Донецке, 20 000 рублей — обломки Боинга. pic.twitter.com/jdPSLSAW0x — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 12 жовтня 2017 р.

Воровство у россиян в крови... Вначале подло отжали Крым... А теперь даже фантазии не хватает на что-то своё... pic.twitter.com/8vnhVUNtFd — Двуглавый Кургинян (@tyndagood) 12 жовтня 2017 р.

Та окрім краденої території, загалом нові рублі мають чим "похвалитися".

Космодром "Восточный" (которого так и нет), ракета "Ангара" (которая так и не полетела), недостроенный мост и ворованный Крым.

Сверхдержава! pic.twitter.com/IG8XSQaLkc — Vitauskas ???? (@Vitauskas_A) 12 жовтня 2017 р.

Окрім Криму, відзначили і Владивосток. Йому дісталося "2000". Тут одразу виникла аналогія з піснею групи "Мумий Троль" "Владивосток 2000", де є слова "Уходим, уходим, уходим, Наступят времена почище".

— Бьется родная, в экстазе пылая, Владивосток две тыщщи!

— Эльвира Сахипзадовна, вы же все-таки председатель Центробанка. — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 12 жовтня 2017 р.

А загалом пісня на реальних фактах про бандитські часи у місті.

Коли зламався Google-перекладач

Важко сказати, що стало причиною того, що на сайті одного з найпрестижніших університетів країни – КНУ імені Тараса Шевченка з’явилося ось "це" – біографічна довідка декана факультету інформаційних технологій Юрія Теслі. Редакція 24 Каналу так і не прийшла до одностайної думки якою мовою це написано.

Варто зазначити, що з сайту факультету вже прибрали англомовну версію, де це і було розміщено. Але ж прінтскріни не горять.

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Нові кінопрем’єри на український лад

На великі екрани вийшов фільм "Той що біжить по лезу 2049" – продовження культового "Той що біжить по лезу" з Гаррісоном Фордом. В український реаліях фільм мав би дещо інший вигляд.

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І до інших кінострічок. Традиційно "Укрпошта" вловлює мережеві тенденції. Ще б все решта в них працювало так, як їхні смм-щики.

Футбол і сльози

В понеділок, 9 жовтня, збірна України у Харкові поступилась збірній Хорватії і втратила можливість поїхати на чемпіонат світу до Росії. Однак наші футболісти його побачать. Так само, як і решта український вболівальників – вдома і перед телевізором. Можливо тоді вони стануть трохи ближче до тих, хто ї підтримує.