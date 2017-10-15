Найсмішніші меми тижня: двохсотий рубль та чому плаче Google-перекладач
Росія ввела в обіг нові рублі, які показали всю суть країни, сайт українського ВНЗ відзначився лінгвістичним нововведенням, а збірна України програла у футбол.
200-й рубль
12 жовтня Росія ввела в оббіг нові купюри номіналом 200 та 2000 рублів. На першій з них зображені об’єкти з анексованого Криму – пам’ятник затопленим кораблям у Севастополі та Херсонес Таврійський. Їх одразу ж заборонили для оббігу в Україні.
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Читачі зауважили, що Севастополю "випала" щаслива позначка "200-й". Як і всьому Криму після анексії.
Та окрім краденої території, загалом нові рублі мають чим "похвалитися".
Окрім Криму, відзначили і Владивосток. Йому дісталося "2000". Тут одразу виникла аналогія з піснею групи "Мумий Троль" "Владивосток 2000", де є слова "Уходим, уходим, уходим, Наступят времена почище".
А загалом пісня на реальних фактах про бандитські часи у місті.
Коли зламався Google-перекладач
Важко сказати, що стало причиною того, що на сайті одного з найпрестижніших університетів країни – КНУ імені Тараса Шевченка з’явилося ось "це" – біографічна довідка декана факультету інформаційних технологій Юрія Теслі. Редакція 24 Каналу так і не прийшла до одностайної думки якою мовою це написано.
Варто зазначити, що з сайту факультету вже прибрали англомовну версію, де це і було розміщено. Але ж прінтскріни не горять.
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Нові кінопрем’єри на український лад
На великі екрани вийшов фільм "Той що біжить по лезу 2049" – продовження культового "Той що біжить по лезу" з Гаррісоном Фордом. В український реаліях фільм мав би дещо інший вигляд.
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І до інших кінострічок. Традиційно "Укрпошта" вловлює мережеві тенденції. Ще б все решта в них працювало так, як їхні смм-щики.
Футбол і сльози
В понеділок, 9 жовтня, збірна України у Харкові поступилась збірній Хорватії і втратила можливість поїхати на чемпіонат світу до Росії. Однак наші футболісти його побачать. Так само, як і решта український вболівальників – вдома і перед телевізором. Можливо тоді вони стануть трохи ближче до тих, хто ї підтримує.
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