Найсмішніші меми тижня: Лоліта в комбінезоні, секс по телефону із Савченко та Порошенко на винищувачі

Тиждень, що минає, був насиченим на події, які не залишилися без уваги інтернет-користувачів. Так, у соцмережах юзери постили фотожаби і про шоу-бізнес, і про політику.

Так, користувачі глузували із прозорого комбінезону російської співачки Лоліти Мілявської, із колишньої роботи нардепа Надії Савченко у службі сексу по телефону, а також не оминули увагою політ президента Петра Порошенка на справжньому літаку-винищувачі.

Лоліта в комбінезоні

Російська співачка Лоліта Мілявська шокувала соцмережі своїм прозорим комбінезоном на фестивалі "Жара-2017" у Баку. Під час одного з виступів артистка зняла з себе накидку та залишилася в комбінезоні, якій щільно прилягав до її тіла. Таку сміливість Лоліти користувачі соціальних мереж підняли на глум. Більше того, співачка після виступу пішла обійматися із лідером гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном.

Меми про комбінезон Лоліти

Меми про комбінезон Лоліти

Меми про комбінезон Лоліти

Меми про комбінезон Лоліти

Знаєте, чим відрізняється Венера Мілоська від Лоліти Мілявської?

Венера - без рук, а Лоліта - без мізків. pic.twitter.com/IIWWm64I21 — Oleg Makey (@OlegMakey) 31 июля 2017 г.



Меми про комбінезон Лоліти

Савченко і секс по телефону

Нардеп Надія Савченко не припиняє дивувати українців. Так, політик нещодавно зізналася, що в юності працювала у службі сексу по телефону та отримувала непогану зарплату. Тож, соцмережі вибухнули жартами на сексуально-політичну тему, в центрі уваги яких фігурує, звичайно ж, Савченко.

Савченко рассказала как работала в "секс по телефону". Бррррр.... pic.twitter.com/XxlN9e6FIb — Дмитрий Борисенко (@AMDN_NEWS) 2 августа 2017 г.



Меми про Савченко і секс по телефону

я медленно снимаю с себя санкции, и чувствую как поднимается твой ввп — john (@F574552John) 2 августа 2017 г.

Я вот подумал, что опыт, полученный Надей Савченко во время работы в службе телефонного секса бесценен для должности президента Украины. — Голос Мордора (@spacelordrock) 2 августа 2017 г.

Будучи президентом, Савченко поднимала бы не только людской дух, но и кое что другое — Плохой Зялт (@Plohoy_Zyalt) 2 августа 2017 г.

Порошенко на винищувачі

Президент України Петро Порошенко у шоломі на справжньому винищувачі прибув у військову частину на рідній Вінничині, щоб привітати пілотів із професійним святом. Проте вчинок глави держави висміяли у соцмережах. Користувачі створили десятки карикатур. Жартують, що Порошенко захотів перевершити подвиг Путіна, який теж літав на винищувачі.



Меми про Порошенка на винищувачі



Меми про Порошенка на винищувачі



Меми про Порошенка на винищувачі

Порошенко в соцсетях похвастался полетом на МиГ-29 pic.twitter.com/SJHIE5EWUF — Бадди Китон (@buddykitton) 5 августа 2017 г.

Сегодня Петр Порошенко отработал свой первый, самостоятельный, тренировочный "полет-побег" из страны на МИГ-29. — Валера Кончалов (@ValeraKonchalov) 5 августа 2017 г.

"Петя совершил полёт на Миг-29" и "Петю покатали на Миг-29"- вещи, вообще-то разные.... — Баба-Ехидна (@valerushka74) 5 августа 2017 г.

Великий Вождь наблюдает за полетом Порошенко pic.twitter.com/3hbc4C50OR — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 5 августа 2017 г.