20:32
6 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Під чиїм впливом перебуває Путін. Молдова без Рогозіна
Вєсті Кремля
10:08, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Правосєки б'ють російських журналістів в прямому ефірі. Хтива Савченко
Вєсті.UA
09:41, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Масові лісові пожежі. Вшанування жертв Хіросіми
Випуск новин
20:11, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Найсмішніші меми тижня: Лоліта в комбінезоні, секс по телефону із Савченко та Порошенко на винищувачі

20:00, сьогодні 1898 Читать новость на русском
Найсмішніші меми тижня
Найсмішніші меми тижня / 24 Канал

Тиждень, що минає, був насиченим на події, які не залишилися без уваги інтернет-користувачів. Так, у соцмережах юзери постили фотожаби і про шоу-бізнес, і про політику.

Так, користувачі глузували із прозорого комбінезону російської співачки Лоліти Мілявської, із колишньої роботи нардепа Надії Савченко у службі сексу по телефону, а також не оминули увагою політ президента Петра Порошенка на справжньому літаку-винищувачі.

Лоліта в комбінезоні

Російська співачка Лоліта Мілявська шокувала соцмережі своїм прозорим комбінезоном на фестивалі "Жара-2017" у Баку. Під час одного з виступів артистка зняла з себе накидку та залишилася в комбінезоні, якій щільно прилягав до її тіла. Таку сміливість Лоліти користувачі соціальних мереж підняли на глум. Більше того, співачка після виступу пішла обійматися із лідером гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном.

Меми про комбінезон Лоліти

Меми про комбінезон Лоліти

Меми про комбінезон Лоліти

Меми про комбінезон Лоліти

Меми про комбінезон Лоліти

Меми про комбінезон Лоліти

Меми про комбінезон Лоліти

Меми про комбінезон Лоліти

Меми про комбінезон Лоліти
Меми про комбінезон Лоліти

Савченко і секс по телефону

Нардеп Надія Савченко не припиняє дивувати українців. Так, політик нещодавно зізналася, що в юності працювала у службі сексу по телефону та отримувала непогану зарплату. Тож, соцмережі вибухнули жартами на сексуально-політичну тему, в центрі уваги яких фігурує, звичайно ж, Савченко.

Меми про Савченко і секс по телефону
Меми про Савченко і секс по телефону

Порошенко на винищувачі

Президент України Петро Порошенко у шоломі на справжньому винищувачі прибув у військову частину на рідній Вінничині, щоб привітати пілотів із професійним святом. Проте вчинок глави держави висміяли у соцмережах. Користувачі створили десятки карикатур. Жартують, що Порошенко захотів перевершити подвиг Путіна, який теж літав на винищувачі.

Меми про Порошенка на винищувачі
Меми про Порошенка на винищувачі

Меми про Порошенка на винищувачі
Меми про Порошенка на винищувачі

Меми про Порошенка на винищувачі
Меми про Порошенка на винищувачі

Теги: Новини України Петро Порошенко Курйозні новини Секс Меми Надія Савченко авіація
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Мессі розцяцькований: що розказують тату футболіста
сьогодні, 20:01 Мессі розцяцькований: що розказують тату футболіста
236
Бережна навіть погинути примудрилася, як жила: в брехні
сьогодні, 18:59 Бережна навіть погинути примудрилася, як жила: в брехні
Дід Панас 3693
Ирина Бережная – не все так однозначно с бывшей регионалкой
сьогодні, 16:01 Ирина Бережная – не все так однозначно с бывшей регионалкой
Блог Соцмережі 10472
Помер на сцені лідер Ivan Blues & Friends Іван Денисенко: що відомо про митця
сьогодні, 14:01 Помер на сцені лідер Ivan Blues & Friends Іван Денисенко: що відомо про митця
Андрій Шляхтін 5009
За что русский человек ненавидит Запад?
сьогодні, 12:01 За что русский человек ненавидит Запад?
Павло Шехтман 3731
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук