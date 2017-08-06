Найсмішніші меми тижня: Лоліта в комбінезоні, секс по телефону із Савченко та Порошенко на винищувачі

Тиждень, що минає, був насиченим на події, які не залишилися без уваги інтернет-користувачів. Так, у соцмережах юзери постили фотожаби і про шоу-бізнес, і про політику.
Так, користувачі глузували із прозорого комбінезону російської співачки Лоліти Мілявської, із колишньої роботи нардепа Надії Савченко у службі сексу по телефону, а також не оминули увагою політ президента Петра Порошенка на справжньому літаку-винищувачі.
Російська співачка Лоліта Мілявська шокувала соцмережі своїм прозорим комбінезоном на фестивалі "Жара-2017" у Баку. Під час одного з виступів артистка зняла з себе накидку та залишилася в комбінезоні, якій щільно прилягав до її тіла. Таку сміливість Лоліти користувачі соціальних мереж підняли на глум. Більше того, співачка після виступу пішла обійматися із лідером гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном.
Меми про комбінезон Лоліти
Меми про комбінезон Лоліти
Меми про комбінезон Лоліти
Меми про комбінезон Лоліти
Меми про комбінезон Лоліти
Нардеп Надія Савченко не припиняє дивувати українців. Так, політик нещодавно зізналася, що в юності працювала у службі сексу по телефону та отримувала непогану зарплату. Тож, соцмережі вибухнули жартами на сексуально-політичну тему, в центрі уваги яких фігурує, звичайно ж, Савченко.
Меми про Савченко і секс по телефону
Порошенко на винищувачі
Президент України Петро Порошенко у шоломі на справжньому винищувачі прибув у військову частину на рідній Вінничині, щоб привітати пілотів із професійним святом. Проте вчинок глави держави висміяли у соцмережах. Користувачі створили десятки карикатур. Жартують, що Порошенко захотів перевершити подвиг Путіна, який теж літав на винищувачі.
Меми про Порошенка на винищувачі
Меми про Порошенка на винищувачі
Меми про Порошенка на винищувачі