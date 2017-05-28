Найсмішніші меми тижня: сімейка Тампів і Папа, хати українських корупціонерів завалені сіллю

Американський президент Дональд Трамп з дружиною Меланією та донькою Іванною зустрілись з Папою Римським – з кумедних фото із цієї зустрічі кепкував весь інтернет. На російському телебаченні заявили, що в Україні вже почали розраховуватись сіллю – українці відповіли курйозними мемами.

Сімейка Трампів

24 травня у Ватикані відбулась зустріч Дональда Трампа та Папи Римського Франциска. Фото, на якому понтифік має нещасний вигляд, а Трамп навпаки дуже веселий, – стало інтернет-мемом. Також користувачів насмішили обради Меланії та Іванки Трамп. Зокрема, в мережі жартують, що саме так виглядає стара-відома "Сімейка Адамсів".

Нова "сімейка Адамсів"

Trump & Pope Francis

vs

Obama & Pope Francis



Seriously the photos speak for themselves! ???

Trump meeting the Pope at the #Vatican pic.twitter.com/kWWUECwZRa — ?? Charla ?? (@Charla_04) 24 травня 2017 р.

"Папа Франциск виглядає "Бог мене випробовує"

Іванка Трамп: "Врятуйте мене", Меланія Трам: "Ні, врятуйте мене", Дональд Трамп: "Гей, гляньте на мене", Папа Франциск "О, Боже! Чому я?"

Емоції Папи під час зустрічі з Трампом

"Я домалював дитину з фільму "Омен" і це так ідеально, це засмучує"

Тут і "Омен" і "Американська історія жахів"

Розрахунки в солі

На російському телебаченні придумали новий "епічний" фейк про Україну. Начебто громадянка України Катерина Уманець заявила, що українці в маршрутках розраховуються. сіллю

Роднюля, привєт. Вчора на мене упав мішок солі. Ето ти? — Бабаханян Грач (@gus_sych) 26 травня 2017 р.

#Сіль

Продуктів два зоставили мені

Один це сіль

А другий снИгири

Як я малий збирався за село

Мішок тягнув доїхать де хотів — CezarLa (@CezarLaLv) 25 травня 2017 р.

Поліція проти 10-річного хлопчина

У Москві поліція затримала 10-річного хлопчика, який публічно читав Шекспіра. Тепер у соціальних мережах жартують, що в Росії читати Гамлета – це злочин.

Знати Гамлета в Росії небезпечно