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Найсмішніші меми тижня: сімейка Тампів і Папа, хати українських корупціонерів завалені сіллю

20:01, сьогодні 397 Читать новость на русском
Найсмішніші меми тижня
Найсмішніші меми тижня / 24 Канал

Американський президент Дональд Трамп з дружиною Меланією та донькою Іванною зустрілись з Папою Римським – з кумедних фото із цієї зустрічі кепкував весь інтернет. На російському телебаченні заявили, що в Україні вже почали розраховуватись сіллю – українці відповіли курйозними мемами.

Сімейка Трампів

24 травня у Ватикані відбулась зустріч Дональда Трампа та Папи Римського Франциска. Фото, на якому понтифік має нещасний вигляд, а Трамп навпаки дуже веселий, – стало інтернет-мемом. Також користувачів насмішили обради Меланії та Іванки Трамп. Зокрема, в мережі жартують, що саме так виглядає стара-відома "Сімейка Адамсів".

Меми про Трампа

Нова "сімейка Адамсів"

"Папа Франциск виглядає "Бог мене випробовує"

Мем про Трампа

Іванка Трамп: "Врятуйте мене", Меланія Трам: "Ні, врятуйте мене", Дональд Трамп: "Гей, гляньте на мене", Папа Франциск "О, Боже! Чому я?"

Емоції Папи Римського

Емоції Папи під час зустрічі з Трампом

Меми про зустріч Трампа і Папи

Меми про зустріч Трампа і Папи

Меми про Трампа

"Я домалював дитину з фільму "Омен" і це так ідеально, це засмучує"

Меми про Трампа

Тут і "Омен" і "Американська історія жахів"

Розрахунки в солі

На російському телебаченні придумали новий "епічний" фейк про Україну. Начебто громадянка України Катерина Уманець заявила, що українці в маршрутках розраховуються. сіллю

Поліція проти 10-річного хлопчина

У Москві поліція затримала 10-річного хлопчика, який публічно читав Шекспіра. Тепер у соціальних мережах жартують, що в Росії читати Гамлета – це злочин.

В Москві поліція затримала 10-річну дитину

Поліція затримала у Москві дитину

Знати Гамлета в Росії небезпечно

Теги: Новини Росії Україна Дональд Трамп Москва Меми Папа Римський Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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