Найсмішніші меми тижня: сімейка Тампів і Папа, хати українських корупціонерів завалені сіллю

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Американський президент Дональд Трамп з дружиною Меланією та донькою Іванною зустрілись з Папою Римським – з кумедних фото із цієї зустрічі кепкував весь інтернет. На російському телебаченні заявили, що в Україні вже почали розраховуватись сіллю – українці відповіли курйозними мемами.
Сімейка Трампів
24 травня у Ватикані відбулась зустріч Дональда Трампа та Папи Римського Франциска. Фото, на якому понтифік має нещасний вигляд, а Трамп навпаки дуже веселий, – стало інтернет-мемом. Також користувачів насмішили обради Меланії та Іванки Трамп. Зокрема, в мережі жартують, що саме так виглядає стара-відома "Сімейка Адамсів".
Нова "сімейка Адамсів"
"Папа Франциск виглядає "Бог мене випробовує"
Іванка Трамп: "Врятуйте мене", Меланія Трам: "Ні, врятуйте мене", Дональд Трамп: "Гей, гляньте на мене", Папа Франциск "О, Боже! Чому я?"
Емоції Папи під час зустрічі з Трампом
"Я домалював дитину з фільму "Омен" і це так ідеально, це засмучує"
Тут і "Омен" і "Американська історія жахів"
Розрахунки в солі
На російському телебаченні придумали новий "епічний" фейк про Україну. Начебто громадянка України Катерина Уманець заявила, що українці в маршрутках розраховуються. сіллю
Поліція проти 10-річного хлопчина
У Москві поліція затримала 10-річного хлопчика, який публічно читав Шекспіра. Тепер у соціальних мережах жартують, що в Росії читати Гамлета – це злочин.
Знати Гамлета в Росії небезпечно