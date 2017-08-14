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Найсолодші країни Європи: де виробляють найбільше морозива

08:42, сьогодні 25
Італія – найбільший виробник морозива у ЄС
Італія – найбільший виробник морозива у ЄС / gooden.link

Італія не може наздогнати інші країни Європи за за темпами зростання ВВП, проте компенсує це лідируючою позицією у сфері виробництва морозива.

Про це пише агентство Bloomberg.

Минулоріч італійці виробили 595 мільйонів літрів морозива, що еквівалентно близько 6,8 мільярда порцій. На Італію припало 19% виготовленого десерту від загальної частки, виготовленої в Євросоюзі.

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Друге місце посіла Німеччина з 515 мільйонами літрів морозива, третє – Франція.

В Італії успішно функціонують понад 19 тисяч джелатерій – закладів, де продають італійське морозиво "джелато". Кафе найдастіше стають сімейним бізнесом і щороку їх кількість збільшується. За даними італійської торгової асоціації Confcommercio, джелатерії приносять непоганий прибуток – 1,4 мільярда євро на рік.

Крім виготовлення морозива, італійці й самі не проти їм поласувати. Тож вони також очолили список найбільших "поїдачів" морозива. Кожен італієць купує близько 100 порцій морозива на рік, і, у зв'язку з цим, мало що залишається для експорту. Тому Італія посідає лише п'яте місце серед найбільших європейських експортерів морозива. Лідирують же – Німеччина і Франція.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Європа
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