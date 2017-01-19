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Найстаріша панда у світі святкує день народження

23:35, 18 січня 107 Читать новость на русском
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Найстаріша панда у світі святкує день народження. Базі виповнилося 37 років.

Тож працівники зоопарку міста Фучжоу влаштували для неї вечірку. Для тваринки приготували святковий торт з бамбуку і фруктів, і аби іменинницю було помітно здалеку, вдягли на неї корону.

На верху торта красувалась цифра 37.

Привітати панду прийшли не лише працівники зоопарку, а і її прихильники.

За людськими мірками Базі виповнилося сто років, і за таке довге життя вона змінила два зоопарки і навіть стала талісманом місцевих спортивних змагань.

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У молодості База піднімала важкі предмети, крутила обручі й навіть їздила на велосипеді.

Слід зазначити, що Базі близька до рекорду, адже торік найстаріша панда померла у віці 38 років.

Теги: Японія світ тварин
Джерело: 24 Канал
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