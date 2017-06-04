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Найважча модель plus-size опублікувала фото в мереживній білизні на фоні гір

23:15, 3 червня 1281 Читать новость на русском
Тесс Холлідей опублікувала фото в мереживній білизні на фоні гір
Тесс Холлідей опублікувала фото в мереживній білизні на фоні гір / Instagram / @tessholliday

Відома модель plus-size та феміністка Тесс Холлідей на фотографії позує в мереживному спідньому, демонструючи численні татуювання на тілі на фоні гірських пейзажів.

Вага моделі становить приблизно 155 кілограмів, проте вона не соромиться свого тіла, а навпаки доводить, що не варто критикувати власну природу тіла. До фотографії в мережі Instagram зірка додала хештег "effyourbeautystandards".

Views ? #effyourbeautystandards

Допис, поширений Plus Model • Mom • Feminist? (@tessholliday)

Тесс часто хизується своїми формами та закликає усіх жінок бути справжніми і не піддаватись нав'язаним стандартам краси.

Gym selfie ?? bc fat ppl don't work out right? ??? Even if we don't it's NOT YOUR BUSINESS ??#effyourbeautystandards #mybodymyrules

Допис, поширений Plus Model • Mom • Feminist? (@tessholliday)

Нагадаємо, що місяць тому трапився інцидент, де водій служби таксі Uber образив Тесс Холлідей за її надмірну вагу. Тесс Холлідей після такого випадку закликала бойкотувати компанію таксі.

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Теги: LifeStyle мода
Джерело: 24 Канал
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