Найважча модель plus-size опублікувала фото в мереживній білизні на фоні гір

Відома модель plus-size та феміністка Тесс Холлідей на фотографії позує в мереживному спідньому, демонструючи численні татуювання на тілі на фоні гірських пейзажів.
Вага моделі становить приблизно 155 кілограмів, проте вона не соромиться свого тіла, а навпаки доводить, що не варто критикувати власну природу тіла. До фотографії в мережі Instagram зірка додала хештег "effyourbeautystandards".
Тесс часто хизується своїми формами та закликає усіх жінок бути справжніми і не піддаватись нав'язаним стандартам краси.
Нагадаємо, що місяць тому трапився інцидент, де водій служби таксі Uber образив Тесс Холлідей за її надмірну вагу. Тесс Холлідей після такого випадку закликала бойкотувати компанію таксі.
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