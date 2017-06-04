Найважча модель plus-size опублікувала фото в мереживній білизні на фоні гір

Відома модель plus-size та феміністка Тесс Холлідей на фотографії позує в мереживному спідньому, демонструючи численні татуювання на тілі на фоні гірських пейзажів.

Вага моделі становить приблизно 155 кілограмів, проте вона не соромиться свого тіла, а навпаки доводить, що не варто критикувати власну природу тіла. До фотографії в мережі Instagram зірка додала хештег "effyourbeautystandards".

Views ? #effyourbeautystandards Допис, поширений Plus Model • Mom • Feminist? (@tessholliday) Тра 29, 2017 о 1:28 PDT

Тесс часто хизується своїми формами та закликає усіх жінок бути справжніми і не піддаватись нав'язаним стандартам краси.

Some good news for my U.K. fans! I just found out my clothing line #mblmxtess ships to you ladies across the pond if you purchase it from @Nordstrom?? ???#effyourbeautystandards #mblmxtessholliday Допис, поширений Plus Model • Mom • Feminist? (@tessholliday) Тра 10, 2017 о 2:10 PDT

?Belly love [email protected] #effyourbeautystandards #postpartumbody #stillfat Допис, поширений Plus Model • Mom • Feminist? (@tessholliday) Кві 26, 2017 о 3:02 PDT

Нагадаємо, що місяць тому трапився інцидент, де водій служби таксі Uber образив Тесс Холлідей за її надмірну вагу. Тесс Холлідей після такого випадку закликала бойкотувати компанію таксі.

Читайте також: Пишнотіла модель вразила відвертою фотосесією під час вагітності (18+)