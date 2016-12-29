Найвищий підвісний міст у світі відкрили у Китаї: з'явились захоплюючі фото

У китайській провінції Гуйчжоу дали старт руху автомобільного транспорту по найвищому у світі підвісному мосту Бейпаньцзян.

Про це повідомляє місцеве агентство China News Service.

Висота мосту, який збудували над ущелиною ріки Бейпаньцзян, становить 565 метрів над землею, а довжина складає 1341 метр. Його будівництво обійшлося майже у 150 мільйонів доларів. Міст сполучає міста Ханчжоу і Жуйлі

Додамо, у гірській місцевості провінції Гуйчжоу збудовано сім з десяти найвищих мостів Китаю.

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