Найєм анонсував несподіване рішення Порошенка щодо аудитора НАБУ

Президент Петро Порошенко висуне кандидатуру Роберта Сторча на посаду аудитора НАБУ за своєю квотою.

Як повідомив нардеп Мустафа Найєм, про це Порошенко оголосить 22 березня після зустрічі з послами "сімки".

"Це називається всі в ..., а я в білому; курс на обливання парламенту і власної фракції фекаліями триває", – написав депутат у Facebook.

Роберт Сторч будет предложен Петром Порошенко в комиссию по аудиту НАБУ по квоте президента. Предварительно об этом план... Опубліковано Mustafa Nayyem 21 березень 2017 р.

Ця інформація була озвучена під час засідання в Адміністрації Президента 20 березня.

Найєм пояснив журналістам, що президент веде таку гру, щоб виправдати себе, а весь негатив скинути на парламент. Він наголосив, що Адміністрація Президента по суті не має своєї кандидатури, адже Сторч (Роберт Сторч – генеральний інспектор Міністерства юстиції США – "24") був обраний за конкурсом для парламенту.

На думку, депутата, владна більшість у Верховній Раді намагатиметься далі просувати кандидатуру Нейджела Брауна.

Нагадаємо, 16 березня під час обідньої перерви відбулося нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради. Під час нього кандидатуру одіозного Найджела Брауна внесли на роль "незалежного" аудитора НАБУ. Однак, у Раді забракло голосів для його обрання.

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