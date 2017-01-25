Найєм назвав три варіанти, звідки у Ляшка могли з'явитись мільйони на елітний будинок

За словами нардепа Мустафи Найєма, існує три варіанти – звідки міг головний радикал країни Олег Ляшко взяти 15 мільйонів гривень на елітну нерухомість.

Про це він розповів у ефірі одного з українських каналів.

За словами Мустафи, радикал у політиці вже 10 років, і раніше не вів бізнесу, а був журналістом. Тож не зрозуміло, звідки у нього взялось стільки грошей на будинок та землю.

Тому ці гроші можуть мати три природи: хтось йому їх подарував, передали батьки у спадок або вони вкрадені,

– вважає Найєм.

Тож, на думку Найєма, тепер Олег Ляшко повинен довести законне походження 15 мільйонів гривень.

"І я сподіваюся, кожен раз, коли він буде біля трибуни розповідати, що хтось краде у людей їхні гроші, він в першу чергу повинен розповісти, де він взяв ці 940 тисяч доларів", – підкреслив політик.

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Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у елітному районі Київщини Конча-Заспі.