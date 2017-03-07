Найєм про арешт Насірова: Нам вдалося

Народний депутат Мустафа Найєм стверджує, що рішення суду щодо Романа Насірова є першим в історії України, коли арештовують чиновника такого рівня.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

Нам усе ж удалося! Це перше в історії країни рішення суду про арешт чиновника такого рівня. Найбільша сума застави. І це наша спільна перемога. Завдяки нашій акції Роман Насіров не щез, не зник, не захворів, а взяв повноцінну участь в засіданні суду, – заважив він.

Щоправда, політика дещо засмутив той факт, що суд назначив заставу у розмірі 100 мільйонів гривень замість 2 мільярдів, які пропонувалися раніше.

Я не знаю розміру статків пана Насірова, не розумію, наскільки підйомною ця сума є для нього та його друзів, але, очевидно, що це неадекватна сума порівняно зі збитком, який йому інкримінують. Проте, це вже остаточне рішення суду. І воно є історичним, – зазначив нардеп.

Також Мустафа Найєм наголосив, що це лише перший крок, відтак "варто прискіпливо відстежувати розвиток ситуації навколо цієї кримінальної справи".

До слова, одразу після оголошення вироку Насірову активісти, шо зібралися біля залу суду, почали радіти та запалювати фаєри, передає "Українська правда".

Крім того, вони також розблокували і виїзди з суду.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.