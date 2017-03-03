Найєм спрогнозував, чи залишиться Гройсман прем'єром

Прем'єр Володимир Гройсман 14 березня відзвітується перед парламентом про результати своєї діяльності за рік. Після цього депутати повинні вирішити висловлювати чи ні свою довіру чинному урядові.

Депутат БПП Мустафа Найєм в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на 24 Каналі висловив абсолютну впевненість у тому, що Гройсман таки отримає підтримку з боку депутатів.

В мене є відчуття, що проблем з повторною підтримкою не буде. Адже зараз немає альтернативи і немає альтернативних запитів у політичних кругах,

– заявив нардеп.

Найєм запевнив, що "Народний фронт" дуже тісно співпрацює із Володимиром Гройсманов.

Я не знаю, що для нього зараз більша опора – БПП чи "Народний фронт",

– додав Найєм.

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