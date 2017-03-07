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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Найзапекліший суперник Кличка повертається на ринг

15:24, сьогодні 27 Читать новость на русском

Британський боксер Тайсон Фьюрі повідомив, що збирається повернутися на ринг.

Екс-чемпіону світу з боксу схоже набридло спостерігати за долею втрачених титулів. Фьюрі, який впродовж останнього року неодноразово дивував несподіваними заявами, вчергове заінтригував боксерський світ. Цього разу це не кепкування над кимось із боксерів і навіть не чергове зізнання у вживанні кокаїну. Мова йде про наміри знову вийти в ринг.

Резонансну заяву Фьюрі опублікував у Twitter, де анонсував повернення у бокс. Британець навіть назвав дату свого наступного бою – 13 травня. Також він додав, що наразі триває пошук суперника.

Як сприймати слова Фьюрі – сказати важко. Промоутери скандального боксера його слів поки не прокоментували.

Читайте також: Ще один українець буде битися за титул чемпіона світу

Теги: Бокс
Джерело: 24 Канал
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