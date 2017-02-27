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NASA оголосило конкурс на назви семи екзопланет

13:20, сьогодні 256 Читать новость на русском
Сім екзопланет
Сім екзопланет / NASA

NASA оголосило конкурс на кращі назви для семи екзопланет, виявлених в системі TRAPPIST-1.

Про це повідомили на офіційному профілі NASA в Twitter.

Запропонувати варіанти назви екзопланет можна в соціальній мережі Twitter, в повідомленні вказавши хештег #7Namesfor7NewPlanets. До теперішнього часу користувачі соцмережі вже запропонували назвати планети іменами персонажів казки братів Грімм «Білосніжка і сім гномів» (Док, Тихоня, Веселун, Простак, Чихун, Буркун, Соня), членів сім'ї Візлі з серії романів Джоан Роулінг (Рон, Фред, Джордж , Чарлі, Персі, Джіні, Білл). Щодо більш популярних та незвичайних ідей, планети запропонували назвати іменами членів сім'ї Кардашьян (Кім, Кендалл, Кайлі, Хлоя, Кортні, Каньє), а також похідні від імені персонажа серії романів «Пісня льоду і полум'я» Джорджа Мартіна (Hold the door, Hold the door, Hold the door, Hold the door, Hodoor, Hodor, Hodor).

Користувачі також вже почали жартувати на цю тему:

Поки що планети з можливим позаземним життям носять літерні індекси: TRAPPIST-1b, TRAPPIST-1c, TRAPPIST-1d, TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f, TRAPPIST-1g, TRAPPIST-1h.

Нагадаємо, що 22 лютого у NASA розповіли про революційне відкриття щодо можливого позаземного життя. Проте зважаючи на сучасні технології, долетіти до таких об'єктів ми зможемо ще не скоро.

Теги: LifeStyle NASA Космос
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