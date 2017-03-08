NASA опублікувало надзвичайні знімки блискавок з космосу

Кадри такого типу вперше були зроблені погодним супутником GOES-16 за допомогою вбудованого детектора блискавок.

Про це пишуть на офіційному сайті NASA.

Як повідомляється, знімки були зроблені через три місяці після запуску супутника з мису Канаверал 19 листопада 2016 року.

Сам супутник GOES-16 оснащений системою GLM (Geostationary Lightning Mapper, геостаціонарних картографування блискавок), яка може фіксувати будь-які види грозової активності, включаючи атмосферні розряди, що відбуваються між хмарами.

Науковці раді такому відкриттю, адже отримані знімки дозволять з високою точністю прогнозувати поширення грозових фронтів, особливо над посушливими територіями, де удари блискавок часто призводять до виникнення пожеж.

Також супутник допоможе складати більш точні прогнози погоди для флоту і авіації.

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