NASA опублікувало відео з рекордним таненням льоду в Арктиці

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) на своєму Youtube-каналі опублікувало кадри із супутника, де після аномально теплої зими льодовики тануть щодня з неймовірною швидкістю.

В агентстві відзначають, що 13 лютого 2017 року глобальні рівні морського льоду в Арктиці й Антарктиці досягли найнижчих показників за весь час аерокосмічних спостережень з 1979 року.

А 2016 рік визнали найтеплішим за всю історію спостережень. Про це також повідомляла в своєму звіті Всесвітня метеорологічна організація.

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