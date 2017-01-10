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NASA сфотографувало на Марсі таємничий об’єкт

19:51, сьогодні 1767 Читать новость на русском
Марс
Марс / Gizmodo

Марсохід Curiosity 1 січня надіслав на Землю чергові знімки з Марса, які опублікувало NASA. На одному з фото уфологи змогли розгледіти загадковий об'єкт, схожий на шматок круглого мармуру.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зроблений знімок поверхні Марса показує маленьку темну сферу, яка виглядає недоречно серед знайомого червоного пилу і скелястих порід. Дехто припускає, що це мармур, але ймовірніше пояснення полягає в тому, що це зразок марсіанської кульки, яка була сформована, коли вулкани розпорошили розплавлену породу в повітрі.

Чорно-білий знімок, зроблений 20 грудня 2016 року, показує ту ж саму кулю в тому ж місці, хоча марсіанський пил, здається, з тих пір покрив навколишні скелі.

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Інша теорія припускає, що об'єкти сформувалися, коли ґрунтова вода текла через пористі породи, що створюють хімічні реакції, які змушують мінерали заліза трансформуватися в маленькі шаруваті кулі.

Теги: NASA Космос Марс
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