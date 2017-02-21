Назад у минуле: на Львівщині в школах немає внутрішніх туалетів

На Львівщині учні 50 шкіл досі користуються туалетами на вулиці. Найгірша ситуація у двох гірських районах області.

Майже половина шкіл Турківщини не мають вбудованих туалетів. За рік відділ освіти встиг оновити п'ять внутрішніх вбиралень, на решту – не вистачило грошей.

Для якісного вирішення цієї проблеми потрібно сума приблизно в п’ять мільйонів гривень. Частина шкіл розташована в двох і більше приміщенням. Отже, якщо внутрішній туалет є в одному приміщенні школи, то в іншому корпусі його може не бути – це також потрібно враховувати,

– заявила начальник відділу освіти Турківської РДА Наталя Гошівська.

У бюджеті області грошей, виділених саме на цю справу немє. Це питання обласна рада буде розглядати наступного тижня.

28 лютого на сесії будемо затверджувати програму розвитку освіти, я буду починати свої запитання з туалетів. Бо для мене на сьогодні розвиток освіти – це насамперед комфорт учнів,

– сказала перший заступник голови Львівської облради Парасковія Дворянин.

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Без проектно-кошторисної документації, лише за попередніми підрахунками, на облаштування туалетів потрібно сім мільйонів гривень. Минулого року внутрішні туалети зробили у 20 закладах області.