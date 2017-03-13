НАЗК перевірить декларації всіх високопосадовців

Національне агентство із запобігання корупції повністю перевірить електронні декларації Президента, прем'єр-міністра, міністрів, суддів вищої інстанції та інших високопосадовців.

Завершити ревізію мають не пізніше, ніж за три місяці.

Зазначимо, що свої декларації топ-чиновники подали майже півроку тому. Проте впродовж цього часу агентство не могло затвердити порядок перевірки. А саме, в якій послідовності досліджуватимуть декларантів та з яких джерел шукатимуть інформацію.

Якщо суб'єкт декларування вніс недостовірні відомості, вартість яких буде перевищувати 250 прожиткових мінімумів, за це передбачається штраф у розмірі до 42500 гривень,

– зазначив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

Зазначимо, що найвище покарання за брехню в деклараціях – два роки ув'язнення.

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