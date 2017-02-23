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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

НАЗК попросили розібратися з поїздкою Насірова до Трампа

11:37, сьогодні 440 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / 24 Канал

Відповідний запит щодо вояжів голови фіскальної служби надіслав міністр фінансів Олександр Данилюк.

Про це повідомила голова Національного Агентства із запобігання корупції Наталя Корчак на своїй сторінці Facebook.

З посиланням на відкриту інформацію президентського інавгураційного комітету США, подорож до Вашингтона і участь у церемонії інавгурації оцінювалася від 25 тисяч до 1 мільйона доларів.

НАЗК має перевірити за які гроші оформив присутність на інавгурації Трампа Роман Насіров. Сам голова фіскальної служби України раніше заявляв, що їздив по запрошенню, ціна якого йому не відома.

Читайте також: НАЗК почало перевіряти декларації Порошенка, Гройсмана та членів Кабміну

Теги: Україна Дональд Трамп США НАЗК Роман Насіров
Джерело: 24 Канал
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