НАЗК попросили розібратися з поїздкою Насірова до Трампа

Відповідний запит щодо вояжів голови фіскальної служби надіслав міністр фінансів Олександр Данилюк.

Про це повідомила голова Національного Агентства із запобігання корупції Наталя Корчак на своїй сторінці Facebook.

З посиланням на відкриту інформацію президентського інавгураційного комітету США, подорож до Вашингтона і участь у церемонії інавгурації оцінювалася від 25 тисяч до 1 мільйона доларів.

НАЗК має перевірити за які гроші оформив присутність на інавгурації Трампа Роман Насіров. Сам голова фіскальної служби України раніше заявляв, що їздив по запрошенню, ціна якого йому не відома.

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