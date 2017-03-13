НАЗК вчитиме чиновників заповнювати електронні декларації

Національне агентство із запобігання корупції вчитиме правильно заповнювати електронні декларації. Для цього запустили безкоштовний онлайн-курс.

Майстер-класи проводитимуть керівники агентства та експерти програми розвитку ООН. Відеоуроки публікуватимуть на сайті та YouTube-каналі Національного агентства із запобігання корупції.

За словами представника програми розвитку ООН Ігоря Гуцуляка, система запуститься 13 березня. Вона складатиметься з декількох блоків, які відповідатимуть розділам електронної декларації. Відеоматеріали допоможуть особам, які декларуватимуть свої доходи, правильно заповнювати електронну декларацію.

У НАЗК підрахували, що до квітня 2017 року декларації мають подати до 1,5 мільйони державних працівників.

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