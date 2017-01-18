НАЗК виявило порушення у багатьох партіях

Серед партій лідером із порушень є Українська народна партія (УНП).

Нацагентство з питань запобігання корупції проаналізувало звіти політсил за 3-й квартал попереднього року.

Про це повідомила голова агентства Наталія Корчак на власній сторінці у Facebook.

За її словами, загалом перевірили звітність 254 партій. Лідером за кількістю порушень є "Українська народна партія" Олександра Клименка.

Також у списку порушників партії "За Україну!" В’ячеслава Кириленка, "Рух за реформи" Сергія Думчева, "Єдність" Олександра Омельченка , "5.10" Геннадія Балашова, та політсила "Вітчизна" Вілена Маритросяна.

Читайте також: Скільки коштів з держбюджету отримують на свою діяльність партії: цифри вражають