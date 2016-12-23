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Телеканал новин 24 Назріває скандал: російські шпигунські програми знайшли на урядових комп'ютерах у Литві
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Назріває скандал: російські шпигунські програми знайшли на урядових комп'ютерах у Литві

19:53, 22 грудня 624 Читать новость на русском
Російський слід виявили на урядових комп'ютерах у Литві
Російський слід виявили на урядових комп'ютерах у Литві / Фото із відкритих джерел

На комп’ютерах, що належать уряду Литви, виявили російські шпигунські програми.

Про це заявив керівник Центру кібернетичної безпеки країни Рімтаутас Черняускас.

На його переконання, таким чином спецслужби Росії намагаються проникнути у політичну сферу Литви, пише Deutsche Welle.

Литва, в свою чергу, звинувачує Росію у кібератаках на урядову інформаційну систему країни.

Черняускас повідомив, що за останні два роки було виявлено три випадки встановлених на урядових комп’ютерах Литви російських шпигунських програм, а впродовж року зафіксовано понад 20 випадків зараження комп'ютерів шпигунським програмним забезпеченням.

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Шпигунські програми, які ми виявили, були встановлені щонайменше за півроку до того, як вони були викриті – схожа ситуація, як і в США,
– зазначив чиновник.

Він пояснив, що російські шпигунські програми могли передавати документи, які їм вдавалось знайти на комп'ютерах, а також паролі від пошти та анкет у соціальних мережах, на інтернет-адресу, яка спільно використовується спецслужбами РФ.

"Це лише підтверджує, що робляться спроби проникнути у нашу політичну сферу", – наголосив литовський чиновник.

До слова, раніше мешканцям литовського Вільнюса почали надходити листівки на поштові скриньки із запрошенням переїжджати до Росії.

Теги: Політика хакери Новини Росії Литва Інтернет
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