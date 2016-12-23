Назріває скандал: російські шпигунські програми знайшли на урядових комп'ютерах у Литві

На комп’ютерах, що належать уряду Литви, виявили російські шпигунські програми.

Про це заявив керівник Центру кібернетичної безпеки країни Рімтаутас Черняускас.

На його переконання, таким чином спецслужби Росії намагаються проникнути у політичну сферу Литви, пише Deutsche Welle.

Литва, в свою чергу, звинувачує Росію у кібератаках на урядову інформаційну систему країни.

Черняускас повідомив, що за останні два роки було виявлено три випадки встановлених на урядових комп’ютерах Литви російських шпигунських програм, а впродовж року зафіксовано понад 20 випадків зараження комп'ютерів шпигунським програмним забезпеченням.

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Шпигунські програми, які ми виявили, були встановлені щонайменше за півроку до того, як вони були викриті – схожа ситуація, як і в США,

– зазначив чиновник.

Він пояснив, що російські шпигунські програми могли передавати документи, які їм вдавалось знайти на комп'ютерах, а також паролі від пошти та анкет у соціальних мережах, на інтернет-адресу, яка спільно використовується спецслужбами РФ.

"Це лише підтверджує, що робляться спроби проникнути у нашу політичну сферу", – наголосив литовський чиновник.

До слова, раніше мешканцям литовського Вільнюса почали надходити листівки на поштові скриньки із запрошенням переїжджати до Росії.