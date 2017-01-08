Назвали 10 найнебезпечніших країн у світі

Канадське агентство з туризму назвало 10 найнебезпечніших країн у світі.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

На 10 місце антирейтингу потрапив Ємен. Екперти не радять його відвідувати постійні теракти і специфіку місцевого законодавства.

На дев'ятому та восьмому місцях – Сирія і Афганістан, країни, які перебувають у стані війни.

Далі у рейтингу – Бурунді, Нігер і Південний Судан. На четвертому місці Сомалі.

На другій та третій сходинці – Малі та Чад. Поїздки туди рекомендують лише миротворцям. Лідер антирейтингу – Центральноафриканська республіка. В агентстві відзначають, що шансів іноземцю повернутися звідти живим і неушкодженим немає.

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