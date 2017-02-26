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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА O.TORVALD
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА O.TORVALD

Назвали найгірший фільм року

00:08, сьогодні 175 Читать новость на русском
Постер до фільму
Постер до фільму "Америка Гілларі" / indiewire.com

В Лос-Анджелесі антинагороду "Золота малина" отримала документальна стрічка про Гілларі Клінтон.

Про це повідомляє Deadline Hollywood.

У своїй картині про кандидата у президенти "Америка Гілларі" режисер критикує Демократичну партію США та звинувачує її у зв'язках з Ку-Клукс-Кланом. Фільм "переміг" ще у трьох номінаціях. Режисера, головного актора та акторку стрічки також визнали найгіршими.

Лідерами за кількістю антипремій цьогоріч стали також блокбастер "Бетмен проти Супермена" та комедія "Зразковий самець-2".

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За традицією, "Золоту малину" в Америці роздають за день до вручення премії "Оскар". Статуетками нагороджують діячів кіно, чиї досягнення у сфері кінематографу визнані сумнівними.

Теги: LifeStyle Кіно Гілларі Клінтон
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