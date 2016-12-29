Назвали найкращих легкоатлетів України у 2016-му

Найкращими легкоатлетами 2016-го стали стрибун у висоту Богдан Бондаренко та спринтерка Ольга Земляк.

Про це повідомили у прес-службі ФЛАУ.

Земляк на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро посіла 7-е місце з бігу на 400 метрів та 5-е в естафеті 4х400 м.

Наставника та батько Бондаренка – Віктор – став найкращим тренером року.

Також Земляк разом з Юлією Олішевською, Аліною Логвіненко, Ольгою Бібік та Тетяною Мельник здобули перемогу в номінації "Команда року". Дівчата в естафеті 4х400 метрів стали п’ятими на Олімпійських іграх та шостими на чемпіонаті Європи в Амстердамі.

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Валентина Крепкіна та Іван Пушкін стали найкращими атлетами-ветеранами країни. А багатоборку Аліну Шух назвали найкращою молодою атлеткою країни. У номінації "Найкращий молодий атлет року" перемогу здобув Михайло Гаврилюк.