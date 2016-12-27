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Телеканал новин 24 Назвали найпопулярніші туристичні напрямки серед українців
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Назвали найпопулярніші туристичні напрямки серед українців

08:57, сьогодні 600 Читать новость на русском
Стамбул
Стамбул / Getty Images

Експерти визначили двадцятку найпопулярніших напрямків 2016 року, якими цікавились українці, плануючи свою подорож.

Про це повідомляє Смак подорожника.

Список створили на основі 4,3 млн пошукових запитів на авіаперельоти з України. Лідером рейтингу, як і минулого року, залишається Стамбул.

Двадцятка лідерів виглядає так: Стамбул, Тель-Авів,Тбілісі, Нью Йорк, Париж, Барселона, Рим, Анталія, Кутаїсі, Варшава, Москва, Мілан, Бангкок, Ларнака, Батумі, Прага, Вільнюс, Дубаї, Баку, Амстердам.

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Теги: LifeStyle Подорожі
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