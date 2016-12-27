Назвали найпопулярніші туристичні напрямки серед українців

Експерти визначили двадцятку найпопулярніших напрямків 2016 року, якими цікавились українці, плануючи свою подорож.
Про це повідомляє Смак подорожника.
Список створили на основі 4,3 млн пошукових запитів на авіаперельоти з України. Лідером рейтингу, як і минулого року, залишається Стамбул.
Двадцятка лідерів виглядає так: Стамбул, Тель-Авів,Тбілісі, Нью Йорк, Париж, Барселона, Рим, Анталія, Кутаїсі, Варшава, Москва, Мілан, Бангкок, Ларнака, Батумі, Прага, Вільнюс, Дубаї, Баку, Амстердам.
Читайте також: Топ-7 найпопулярніших туристичних напрямків за версією Google
Коментарі