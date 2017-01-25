Назвали найпопулярніші закордонні маршрути серед українців

Польща є найпопулярнішим напрямком поїздок за кордон серед українців.
Про це повідомляє Польське радіо.
Так у минулому році український кордон перетнули 25 мільйонів українців. 10 мільйонів поїздок були здійснені саме в Польщу. На другому місці була Росія, кордон в цьому напрямку перетнули 5 мільйонів українців.
На третьому місці за популярністю поїздок є Угорщина. У минулому році цю країну відвідали три мільйони українців.
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