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Назвали найпопулярніші закордонні маршрути серед українців

11:16, сьогодні 1172 Читать новость на русском
Куди їздять українці
Куди їздять українці / Getty Images

Польща є найпопулярнішим напрямком поїздок за кордон серед українців.

Про це повідомляє Польське радіо.

Так у минулому році український кордон перетнули 25 мільйонів українців. 10 мільйонів поїздок були здійснені саме в Польщу. На другому місці була Росія, кордон в цьому напрямку перетнули 5 мільйонів українців.

На третьому місці за популярністю поїздок є Угорщина. У минулому році цю країну відвідали три мільйони українців.

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Теги: LifeStyle Подорожі
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