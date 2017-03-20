Назвали найщасливішу країну світу

У міжнародному рейтингу ООН Норвегію нагородили найвищим показником щастя в світі.

Про це свідчать дані звіту World Happiness Report 2017.

Країна обійшла Данію, Ісландію, Швейцарію та Фінляндію.

Україна ж опинилася на останній сходинці серед європейських країн. Нашу країну автори рейтингу розмістили на 132 місці – між Ганою та Угандою. Це пояснюється наслідками конфлікту на Сході та економічною кризою.

Серед чинників, які впливають на рівень щастя, автори рейтингу назвали купівельну спроможність, кількість здорових років життя, впевненість в отриманні допомоги, свободу життєвого вибору, рівень соціальної підтримки і боротьбу з корупцією.

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