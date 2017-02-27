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Назвали організаторів вбивства брата Кім Чен Ина

13:39, сьогодні 594 Читать новость на русском
Вбивство Кім Чен Нама
Вбивство Кім Чен Нама / svoboda.org

За організацією вбивства в аеропорту столиці Малайзії старшого брата глави північнокорейського режиму Кім Чен Нама стоять співробітники міністерства державної безпеки та МЗС КНДР.

Про це з посиланням на джерело в розвідці Південної Кореї передає Reuters.

Всього в підготовці вбивства брата Кім Чен Ина підозрюються вісім громадян Північної Кореї.

Серед восьми підозрюваних у даній справі – четверо з міністерства державної безпеки і двоє, які фактично приймали рішення, є чиновниками Міністерства закордонних справ. Ось чому це приклад державного тероризму,
– розповіло джерело.

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Кім Чен Нам раніше вважався найбільш вірогідним наступником Кім Чен Іра як нового вождя північнокорейського народу. Однак, він потрапив у немилість після того, як в 2001 році спробував виїхати за підробленим паспортом в Японію. В підсумку лідером КНДР став Кім Чен Ин, а його старший брат відтоді жив за кордоном.

Теги: Політика Кім Чен Ин КНДР
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