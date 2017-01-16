Назвали першу версію катастрофи літака у Киргизії

Турецький вантажний Boeing 747, який зазнав катастрофи поблизу аеропорту Бішкека, при заході на посадку проскочив злітно-посадкову смугу і намагався зайти на друге коло.

Про це заявив заступник керівника агентства цивільної авіації Киргизії Бакит Джунушалієв, який побував на місці катастрофи, повідомляє сайт Міністерства транспорту та доріг Киргизії.

Boeing заходив на посадку за курсом 255, тобто зі Сходу на Захід. З якої причини він проскочив смугу, буде встановлено тільки після розслідування. Можна лише припустити, що пілот ішов на друге коло,

– сказав Джунушалієв.

Він додав, що політ судна виконувався за схемою 4+1: чотири члени екіпажу і один супроводжуючий.

"Ми поки не знаємо, чи був супроводжуючий на борту", – додав Джунушалієв.

Нагадаємо, вантажний літак турецької авіакомпанії Boeing 747 розбився в районі дачного селища під Бішкеком (Киргизія). Раніше начальник центру управління кризовими ситуаціями МНС республіки Мухаммед Сваров заявив, що один член екіпажу вижив.



В результаті аварії загинули 37 людей.