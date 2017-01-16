  • укр
  • рус
09:49
16 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, 14 січня
Вєсті.UA. Жир. Ляшко запросив Трампа на інавгурацію. Повернення
Вєсті.UA
23:06, 14 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Конфлікт між Сербією і Косово. Військова інспекція
Випуск новин
21:58, 15 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Назвали першу версію катастрофи літака у Киргизії

09:28, сьогодні 325 Читать новость на русском
Місце катастрофи літака
Місце катастрофи літака / Getty Images

Турецький вантажний Boeing 747, який зазнав катастрофи поблизу аеропорту Бішкека, при заході на посадку проскочив злітно-посадкову смугу і намагався зайти на друге коло.

Про це заявив заступник керівника агентства цивільної авіації Киргизії Бакит Джунушалієв, який побував на місці катастрофи, повідомляє сайт Міністерства транспорту та доріг Киргизії.

Boeing заходив на посадку за курсом 255, тобто зі Сходу на Захід. З якої причини він проскочив смугу, буде встановлено тільки після розслідування. Можна лише припустити, що пілот ішов на друге коло,
– сказав Джунушалієв.

Він додав, що політ судна виконувався за схемою 4+1: чотири члени екіпажу і один супроводжуючий.

"Ми поки не знаємо, чи був супроводжуючий на борту", – додав Джунушалієв.

Нагадаємо, вантажний літак турецької авіакомпанії Boeing 747 розбився в районі дачного селища під Бішкеком (Киргизія). Раніше начальник центру управління кризовими ситуаціями МНС республіки Мухаммед Сваров заявив, що один член екіпажу вижив.

В результаті аварії загинули 37 людей.

Теги: Киргизстан Туреччина Аварії та ДТП Катастрофа авіація
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як закрити ФОП прямо з дому: проста покрокова інструкція
сьогодні, 08:25 Як закрити ФОП прямо з дому: проста покрокова інструкція
Все про роботу 921
Трагічний обстріл Новоолександрівки, суперечлива перевірка в Ростові, – головне за добу
сьогодні, 08:02 Трагічний обстріл Новоолександрівки, суперечлива перевірка в Ростові, – головне за добу
1801
Промышленность
15 січня, 23:40 Промышленность "ДНР": чего ожидать?
Олексій Нікольський 1 3503
15 січня, 20:00 "Дождь" не пройде, Україна в полоні – найсмішніші меми за тиждень
2728
Їмо правильно. Як корисно поєднувати продукти
15 січня, 17:40 Їмо правильно. Як корисно поєднувати продукти
3421
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Життя на одну зарплату. Гонтарева показала "бідну" декларацію
 28 жовтня 2016 , 15:09 1
Оприлюднено свіжий рейтинг комфортності українських міст
23 листопада 2016 , 11:18
Парасюк пояснив свою любов до бійок
 27 листопада 2016 , 12:39
Провокації в Криму – Путін озвучив свою версію
 19 серпня 2016 , 19:19 2
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук