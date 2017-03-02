Назвали попередню причину трагедії на шахті "Степова"

Попередньо причиною трагедії на шахті "Степова" був спалах повітряно-метанової суміші.

Про це заявив директор шахти Сергій Смеречанський, повідомляє Інтерфакс.

За його даними, за медичною допомогою звернулися 17 постраждалих в результаті вибуху, з них 14 госпіталізували.

Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, стався обвал гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірники, з яких 34 – на аварійній ділянці. За попередньою інформацією, 8 гірників загинули.



У зв'язку з трагедією в Україні оголосили жалобу.