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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Назвали попередню причину трагедії на шахті "Степова"

20:09, сьогодні 776 Читать новость на русском
Шахтарі
Шахтарі / Фото з відкритих джерел

Попередньо причиною трагедії на шахті "Степова" був спалах повітряно-метанової суміші.

Про це заявив директор шахти Сергій Смеречанський, повідомляє Інтерфакс.

За його даними, за медичною допомогою звернулися 17 постраждалих в результаті вибуху, з них 14 госпіталізували.

Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, стався обвал гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірники, з яких 34 – на аварійній ділянці. За попередньою інформацією, 8 гірників загинули.

У зв'язку з трагедією в Україні оголосили жалобу.

Теги: Україна Аварії на шахтах Вибух на шахті на Львівщині
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