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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Назвали причину смерті трьох піхотинців

17:05, сьогодні 11662 Читать новость на русском
Обережно, міни!
Обережно, міни! / Getty Images

Троє морських піхотинців під Маріуполем загинули після підриву на міні.

Про це стало відомо після проведення експертизи, повідомляє один з українських телеканалів.

Раніше оприлюднили імена цих піхотинів – це молодший сержант Микола Охріменко, молодший сержант Сергій Сонько і старший матрос Сергій Трубін.

Нагадаємо, 12 січня родичі морських піхотинців повідомили, що всі троє загинули. Їхні тіла потрапили до бойовиків.

Згодом стало відомо, що тіла бійців, які на Різдво зникли у сірій зоні в районі Маріуполя, передали у їхню частину ще 11 січня.

Теги: Україна Війна на Донбасі
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