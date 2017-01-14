Назвали причину смерті трьох піхотинців

Троє морських піхотинців під Маріуполем загинули після підриву на міні.

Про це стало відомо після проведення експертизи, повідомляє один з українських телеканалів.

Раніше оприлюднили імена цих піхотинів – це молодший сержант Микола Охріменко, молодший сержант Сергій Сонько і старший матрос Сергій Трубін.

Нагадаємо, 12 січня родичі морських піхотинців повідомили, що всі троє загинули. Їхні тіла потрапили до бойовиків.



Згодом стало відомо, що тіла бійців, які на Різдво зникли у сірій зоні в районі Маріуполя, передали у їхню частину ще 11 січня.